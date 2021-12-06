



Сегодня, 6 декабря 2021 года состоялась презентация мультимедийного видеоэкскурса «Соло для зала с оркестром» (6+), снятого к 100-летию Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. «Ростелеком» уже много лет имеет статус официального поставщика цифровых услуг филармонии, поэтому не случайно фильм на эксклюзивной основе доступен в видеосервисе Wink

Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии (бывшее Дворянское собрание) — памятник искусства, легендарное культурное и историческое пространство, где пересекаются главные музыкальные маршруты России. В мультимедийном видеоэкскурсе об уникальном месте рассказывается то голосом скрипки Давида Ойстраха, то многоголосием симфонического оркестра, ведомого дирижерской палочкой Евгения Мравинского. Повествование из документального перетекает в фантазийно-историческое, что дает возможность ощутить взаимосвязь времен.

100 лет назад на основе традиции исполнения академической музыки в здании уже бывшего Дворянского собрания по личному распоряжению первого наркома просвещения Александра Луначарского была создана первая в советской России филармония. Не только музыкальное, но одно из важнейших исторических событий (и для филармонии, и для города, и для страны в целом) произошло 9 августа 1942 года — в зале Ленинградской филармонии прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. Исполнили ее полуживые музыканты, которые в любой момент могли упасть в голодный обморок.Как писал Давид Ойстрах,музыка Шостаковича прозвучала пророческим утверждением победы над фашизмом.

Большой зал филармонии — особое место. Любой, кто выходит на эту сцену, знает, что выходит он «после». После Вагнера и Берлиоза, Чайковского, Рахманинова и Скрябина, Шостаковича и Прокофьева, Клемперера и Караяна, Рихтера и Ростроповича. До сих пор Санкт-Петербургская филармония остается мерилом ценностей, важнейшей составляющей культурного процесса и города, и всей страны, точкой притяжения всего яркого и по-настоящему талантливого в музыке.

Видеоэкскурс «Соло для зала с оркестром» подготовлен при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В видеосервисе Wink есть специальный раздел, посвященный Санкт-Петербургской филармонии, в котором собраны записи концертов. Под управлением ведущих дирижеров, включая Юрия Темирканова, представлены произведения Чайковского, Дворжака, Моцарта и Бетховена. Видеоэкскурс «Соло для зала с оркестром» в Wink можно посмотреть бесплатно и без регистрации.