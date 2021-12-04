Жителей Ангарского в Волгограде предупредили о возможных перебоях с электроэнергией

Общество 04.12.2021 17:01
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04.12.2021 17:01
В связи с проведением технических работ на подстанции «Пионерская» в Дзержинском районе Волгограда, где накануне произошла авария, в поселке Ангарский возможны кратковременные отключения электроэнергии. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в оперативной межведомственной группе, контролирующей ликвидацию последствий инцидента на энергообъекте.
В частности, бригады энергетиков продолжают замену поврежденных кабелей на новые. По данным межведомственной группы, полное восстановление работы подстанции займет ориентировочно еще несколько дней, на протяжении которых возможны отключения электроэнергии.
Напомним, утром 3 декабря жители поселка Ангарский сообщили о взрыве на подстанции «Пионерская» на улице Нильской. По словам очевидцев, в результате инцидента частично обрушилось хозяйственное здание. По данным компании «Россети Юг», в результате технологического нарушения на подстанции произошло локальное ограничение в подаче электричества в Дзержинском районе Волгограда. Без электроэнергии остались многоквартирные дома и ряд социальных учреждений, жизненно важные объекты немедленно переключились на резервные источники питания.
Оперативные бригады энергетиков сразу же приступили к восстановлению электроснабжения. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил межведомственной рабочей группе максимально быстро подключить жителей к теплу и возобновить подачу электроэнергии. К 21.00 3 декабря свет дали во всех домах на Ангарском, была запущена последняя остававшаяся без электроэнергии котельная.
В связи с инцидентом прокуратура Волгоградской области организовала проверку. О причинах аварии на подстанции до настоящего времени не сообщалось.
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