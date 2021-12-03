В Волгограде благоустроят две пешеходные улицы у Комсомольского сада

Общество 03.12.2021 15:21
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03.12.2021 15:21
Новый многомиллионный конкурс по благоустройству Комсомольского сада объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ в рамках первого этапа благоустройству территории городского сада, пешеходных улиц Коммунистическая и им. В.И. Ленина в Центральном районе составляет 62,5 миллиона рублей. Ранее, напомним, был объявлен конкурс на 68,8 миллиона рублей. Он включал проведение реконструкции и замены всех инженерных сетей, обустройство автоматического полива, новой системы освещения, озеленение и поставку в горсад малых архитектурных форм. Новый конкурс предусматривает поставку озеленения, освещения и малых форм в срок до 10 августа 2022 года. В Комсомольскому саду и прилегающих улицах будет высажено более 2 тысяч деревьев и кустарников. Помимо зелени, украсят территорию парковые торшеры, светодиодная брусчатка, новые скамейки и урны, а также многое другое.
Заказчиком работ выступает МАУ "Центр спорта и культуры". Результаты конкурса подведут 24 декабря.
Отметим, что о предстоящем масштабном благоустройстве "Комсомольского сада" впервые сообщили в феврале текущего года. Концепция дорабатывалась с учетом пожеланий горожан, которые предложили увеличить зеленый массив парка.
Планируется, что Комсомольский сад будет представлять собой прогулочную зону с зелеными аллеями, местами для тихого отдыха и посиделок с семьей. Особое внимание уделено озеленению. Все ранее установленные в парке памятники будут приведены в порядок и останутся на прежних местах, при этом их планируется интегрировать в современную парковую инфраструктуру.
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