В Волгограде благоустроят две пешеходные улицы у Комсомольского сада





Новый многомиллионный конкурс по благоустройству Комсомольского сада объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ в рамках первого этапа благоустройству территории городского сада, пешеходных улиц Коммунистическая и им. В.И. Ленина в Центральном районе составляет 62,5 миллиона рублей. Ранее, напомним, был объявлен конкурс на 68,8 миллиона рублей . Он включал проведение реконструкции и замены всех инженерных сетей, обустройство автоматического полива, новой системы освещения, озеленение и поставку в горсад малых архитектурных форм. Новый конкурс предусматривает поставку озеленения, освещения и малых форм в срок до 10 августа 2022 года. В Комсомольскому саду и прилегающих улицах будет высажено более 2 тысяч деревьев и кустарников. Помимо зелени, украсят территорию парковые торшеры, светодиодная брусчатка, новые скамейки и урны, а также многое другое.

Заказчиком работ выступает МАУ "Центр спорта и культуры". Результаты конкурса подведут 24 декабря.

Отметим, что о предстоящем масштабном благоустройстве "Комсомольского сада" впервые сообщили в феврале текущего года. Концепция дорабатывалась с учетом пожеланий горожан, которые предложили увеличить зеленый массив парка.

Планируется, что Комсомольский сад будет представлять собой прогулочную зону с зелеными аллеями, местами для тихого отдыха и посиделок с семьей. Особое внимание уделено озеленению. Все ранее установленные в парке памятники будут приведены в порядок и останутся на прежних местах, при этом их планируется интегрировать в современную парковую инфраструктуру.



