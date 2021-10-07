В горсаду Волгограда появятся многоугольные волки, лисы и медведи

Общество 07.10.2021 10:53
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07.10.2021 10:53
Объявлен конкурс по выбору подрядной организации, которая в 2022 году выполнит благоустройство "Комсомольского сада" в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, начальная цена работ в рамках первого этапа благоустройства городского сада составляет 68,8 миллиона рублей. Согласно технической документации, работы в парке начнутся не раньше 1 апреля 2022 года.
В рамках благоустройства запланирована реконструкция и замена всех инженерных сетей, обустройство автоматического полива, новой системы освещения. Также поставщик проведет озеленение и поставит в горсад малые архитектурные формы. В их перечне предусмотрены полигональные фигуры волка, медведя, лисы и птицы. Выполнены они будет из нержавеющей стали и стеклопластика.
Отметим, что о предстоящем масштабном благоустройстве "Комсомольского сада" впервые сообщили в феврале текущего года. Концепция дорабатывалась с учетом пожеланий горожан, которые предложили увеличить зеленый массив парка.
Планируется, что Комсомольский сад будет представлять собой прогулочную зону с зелеными аллеями, местами для тихого отдыха и посиделок с семьей. Особое внимание уделено озеленению. Все ранее установленные в парке памятники будут приведены в порядок и останутся на прежних местах, при этом их планируется интегрировать в современную парковую инфраструктуру.
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