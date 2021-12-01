Волгоградец стал жертвой ДТП с тягачом на трассе в Калмыкии (ВИДЕО)











Житель Октябрьского района Волгоградской области погиб в результате жуткого лобового ДТП на трассе Волгоград - Элиста в Сарпинском районе Республики Калмыкия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Республике Калмыкия, трагедия с участием Lada Kalina и седельного тягача Scania - R340 произошла накануне около 17.30.

По предварительной информации, погибший 60-летний волгоградец находился за рулем легкового автомобиля. При неуточненных обстоятельствах произошло лобовое столкновение с грузовиком под управлением жителя Республики Дагестан. Водитель Lada скончался от полученных травм на месте происшествия.

Фото, видео: Евгений Олейников, ВКонтакте.