На производстве в Садах Придонья появился новый робот

Экономика 01.12.2021 12:33
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01.12.2021 12:33
На производственной площадке в Садах Придонья, где выпускаются новые кислонемолочные продукты на растительной основе бренда Nemoloko, ввели в эксплуатацию новейшую роботизированную систему паллетизации.
В результате процесс укладки продукции на поддон стал полностью автоматизированным, и все технологические процессы осуществляются без участия человека. Установленный паллетайзер модели PLOMO польской компании IHS отвечает всем современным требованиям.
«Главное преимущество “умного” паллетоукладчика – его скорость до 5280 упаковок в час (свыше 30 тысяч стаканчиков в час), – говорит сервисный инженер компании «Сады Придонья» Сергей Большаков. – Второе – высокое качество. Благодаря специальным датчикам и современному программному обеспечению, машина формирует на поддоне 28 идеально ровных слоёв из упаковок, где каждый стаканчик лежит на нужном месте».
Шеф-монтаж осуществляли специалисты компании IHS, они же проводили обучение операторов и инженеров компании «Сады Придонья».
Внедрение роботизированной системы паллетизации позволит существенно повысить эффективность работы производственных линий по выпуску кислонемолочной продукции.
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