



Суд оштрафовал Дворянскую среднюю школу в Камышинском районе Волгоградской области за нарушение положений о лицензировании образовательной деятельности . Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, школе назначен штраф в размере 75 тысяч рублей.

Суд установил, что в МКУ Дворянская средняя школа Камышинского района отсутствует заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений и другого имущества, которые необходимы для осуществления образовательной деятельности по программам, соответствующей лицензии. Тем самым учреждение нарушило положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением правительства РФ. Школа привлечена к административной ответственности по ч.3 ст. 19.20 КоАП РФ. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



