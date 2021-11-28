Волгоградская область переместилась в «красную» зону по COVID





Небольшой рост заболеваемости COVID-19 снова наблюдается в Волгоградской области. Как сообщает федеральный оперативный штаб, за сутки в регионе до 455 человек выросло число новых случаев заражения – на три больше, чем сутками ранее. Смертность по-прежнему остается высокой – 35 человек скончались от этой инфекции.

Всего от коронавируса в Волгоградской области умерли 4502 жителя.



