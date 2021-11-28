Волгоградская область переместилась в «красную» зону по COVID

Covid-19 28.11.2021 12:09
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28.11.2021 12:09
Небольшой рост заболеваемости COVID-19 снова наблюдается в Волгоградской области. Как сообщает федеральный оперативный штаб, за сутки в регионе до 455 человек выросло число новых случаев заражения – на три больше, чем сутками ранее. Смертность по-прежнему остается высокой – 35 человек скончались от этой инфекции.
Всего от коронавируса в Волгоградской области умерли 4502 жителя.
С такой статистикой регион вышел из «оранжевой» зоны и переместился в «красную». Напомним, цветная карта - новшество, которое появилось на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом в России еще в октябре. Регионы страны стали разделять по цветам в зависимости от числа заболевших на 100 тысяч населения за семь суток.
Отметим, что в «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают регионы, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения. В настоящее время Волгоградская область не соответствует ни по одному из показателей.
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