Волгоградская область попала в «оранжевую» зону по COVID-19

Общество 17.10.2021 12:33
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17.10.2021 12:33
385 новых случаев заражений коронавирусом зарегистрировано в Волгоградской области за сутки – это новый рекорд с начала пандемии. Скончались 22 человека. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперативный штаб, с такой статистикой регион попал в «оранжевую» зону. Цветная карта - новшество, которое появилось на официальном сайте федерального оперштаба по борьбе с заболеваемостью коронавирусом в России. Теперь регионы страны разделены по цветам в зависимости от числа заболевших на 100 тысяч населения за семь суток.
На сегодняшней карте отмечены регионы, которые попали в «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны. Есть еще и «зеленая» зона, но на карте регионов России по состоянию на 17 октября таких регионов нет.
Отметим, что в «зеленую» зону, свободную от COVID-19, попадают регионы, где заболеваемость составляет не более 30 случаев в неделю, а уровень коллективного иммунитета достиг 80%. Кроме этого, в таких регионах занятость коек с ИВЛ должна быть меньше 0,1 на 100 тысяч населения, а загруженность коечного фонда с пациентами с COVID — не более 30% от норматива. Охват тестированием должен быть не менее 200 на 100 тысяч населения.
Отметим, что Волгоградская область из вышеперечисленных критериев соответствует только по уровню тестирования. Коллективный иммунитет в регионе составляет 46%.
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