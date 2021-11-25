Ледовый дворец за 270 млн рублей построят в Волгоградской области





Крытый каток с искусственным льдом возведут в Михайловке в Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, спортивный объект площадью 3,6 тысячи кв.м. построят в 2022-2023 годах. Информацию об этом озвучили сегодня на презентации проекта комплексной программы развития Михайловки на 2022-2024 годы

Стоимость крытой ледовой арены оценивается в 270 миллионов рублей. В смену на катке смогут заниматься 50 человек. Также здесь построят трибуны для зрителей на 200 мест.

Проект строительства уже прошел государственную экспертизу.

Спортивный объект, как пояснили в обладминистрации, возведут по просьбе жителей Михайловки, озвученной на встрече с губернатором Волгоградской области.



