Ледовый дворец за 270 млн рублей построят в Волгоградской области

Общество 25.11.2021 17:53
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25.11.2021 17:53
Крытый каток с искусственным льдом возведут в Михайловке в Волгоградской области. Как сообщили в обладминистрации, спортивный объект площадью 3,6 тысячи кв.м. построят в 2022-2023 годах. Информацию об этом озвучили сегодня на презентации проекта комплексной программы развития Михайловки на 2022-2024 годы.
Стоимость крытой ледовой арены оценивается в 270 миллионов рублей. В смену на катке смогут заниматься 50 человек. Также здесь построят трибуны для зрителей на 200 мест.
Проект строительства уже прошел государственную экспертизу.
Спортивный объект, как пояснили в обладминистрации, возведут по просьбе жителей Михайловки, озвученной на встрече с губернатором Волгоградской области.
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