ВТБ предлагает клиентам игру с поиском мошенников

Экономика 25.11.2021 14:46 Новости компаний
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25.11.2021 14:46 Новости компаний
В чат-боте ВТБ в Telegram появилась игра «Найти мошенника»: аудитории предлагается прослушать 5 аудиофайлов и выбрать, кто говорит на записи — мошенник или сотрудник банка. Сыграть могут все пользователи мессенджера — даже те, кто не являются клиентами ВТБ.
Виртуальный помощник ВТБ предложит пользователю поочередно прослушать 5 аудиофайлов и угадать, кто звонит — мошенник или сотрудник банка. После прослушивания пятой записи и ответа на вопрос, чат-бот покажет результат и даст совет о том, как правильно вести себя в случае звонка злоумышленника.
«Сейчас активность мошенников очень высока — каждый месяц наша команда блокирует сотни мошеннических онлайн-ресурсов. Мы постоянно информируем клиентов о новых способах атак: например, создали на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов. Игра в чат-боте в Telegram — еще один способ рассказать клиентам об этой угрозе и смоделировать поведение клиента в критических случаях. Мы будем постоянно пополнять нашу базу аудиозаписей, поэтому при повторных прохождениях игры примеры не будут повторяться», — отметил Александр Раихин, начальник управления «Мессенджеры и чат-боты» ВТБ.
Кроме того, клиенты банка, которые столкнулись со звонками мошенников, теперь смогут передать их номера напрямую специалистам ВТБ. Для этого необходимо написать в один из чат-ботов банка в ВТБ Онлайн, Telegram, WhatsApp, Viber или Apple Messages и сообщить о факте звонка. Виртуальный помощник ВТБ попросит отправить номер мошенника, который проанализируют специалисты банка и передадут на дальнейшую блокировку.
По данным опроса ВТБ, три четверти респондентов заявили, что сталкивались со входящими звонками злоумышленников. При этом 45% из них стремятся сразу же закончить разговор, каждый пятый клиент банка сообщает о них в правоохранительные органы, а каждый четвертый начинает «троллить» мошенников во время разговора.
ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации т.н. «сотрудника безопасности». Также банк не проводит платных опросов по качеству услуг.
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