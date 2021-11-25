Экономика

ВТБ предлагает клиентам игру с поиском мошенников

Экономика 25.11.2021 14:46 Новости компаний
0
25.11.2021 14:46 Новости компаний


В чат-боте ВТБ в Telegram появилась игра «Найти мошенника»: аудитории предлагается прослушать 5 аудиофайлов и выбрать, кто говорит на записи — мошенник или сотрудник банка. Сыграть могут все пользователи мессенджера — даже те, кто не являются клиентами ВТБ.
Виртуальный помощник ВТБ предложит пользователю поочередно прослушать 5 аудиофайлов и угадать, кто звонит — мошенник или сотрудник банка. После прослушивания пятой записи и ответа на вопрос, чат-бот покажет результат и даст совет о том, как правильно вести себя в случае звонка злоумышленника.
«Сейчас активность мошенников очень высока — каждый месяц наша команда блокирует сотни мошеннических онлайн-ресурсов. Мы постоянно информируем клиентов о новых способах атак: например, создали на сайте специальный раздел по финансовой безопасности с описанием основных видов мошенничества и советами по минимизации потенциальных рисков для клиентов. Игра в чат-боте в Telegram — еще один способ рассказать клиентам об этой угрозе и смоделировать поведение клиента в критических случаях. Мы будем постоянно пополнять нашу базу аудиозаписей, поэтому при повторных прохождениях игры примеры не будут повторяться», — отметил Александр Раихин, начальник управления «Мессенджеры и чат-боты» ВТБ.
Кроме того, клиенты банка, которые столкнулись со звонками мошенников, теперь смогут передать их номера напрямую специалистам ВТБ. Для этого необходимо написать в один из чат-ботов банка в ВТБ Онлайн, Telegram, WhatsApp, Viber или Apple Messages и сообщить о факте звонка. Виртуальный помощник ВТБ попросит отправить номер мошенника, который проанализируют специалисты банка и передадут на дальнейшую блокировку.
По данным опроса ВТБ, три четверти респондентов заявили, что сталкивались со входящими звонками злоумышленников. При этом 45% из них стремятся сразу же закончить разговор, каждый пятый клиент банка сообщает о них в правоохранительные органы, а каждый четвертый начинает «троллить» мошенников во время разговора.
ВТБ напоминает, что сотрудники банка никогда не будут запрашивать данные по картам клиента (CVC2/CVV2), счетам или по одноразовым паролям. Банк просит своих пользователей не устанавливать программное обеспечение на ПК и телефоны по настоятельной рекомендации т.н. «сотрудника безопасности». Также банк не проводит платных опросов по качеству услуг.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
25.11.2021 16:10
Экономика 25.11.2021 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2021 15:14
Экономика 25.11.2021 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2021 15:04
Экономика 25.11.2021 15:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.11.2021 14:47
Экономика 25.11.2021 14:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2021 14:16
Экономика 25.11.2021 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2021 13:15
Экономика 25.11.2021 13:15
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.11.2021 13:13
Экономика 25.11.2021 13:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2021 12:57
Экономика 25.11.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2021 10:26
Экономика 25.11.2021 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.11.2021 09:59
Экономика 25.11.2021 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 14:37
Экономика 24.11.2021 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 14:24
Экономика 24.11.2021 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 14:00
Экономика 24.11.2021 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 13:23
Экономика 24.11.2021 13:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.11.2021 13:16
Экономика 24.11.2021 13:16
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:53
Ледовый дворец за 270 млн рублей построят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Пятеро арестантов пытались покончить с собой в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
17:06
В Волгоградской области отверженный ухажер осужден на 12 лет за убийство девушкиСмотреть фотографии
17:00
ЛУКОЙЛ глазами детей: в школе живописи Андрея Выстропова прошел конкурс детских рисунков к 30-летию компанииСмотреть фотографии
17:00
Опасный вирус нашли у коров на ферме в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:39
Экс-прокурор Волгограда уехал на повышение в Саратовскую областьСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде сторож завода организовал хищение полтонны металлаСмотреть фотографии
15:54
Волгоградский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией в КузбассеСмотреть фотографии
15:53
МегаФон продемонстрировал рост выручки на 6,2% в третьем квартале 2021 годаСмотреть фотографии
15:08
Бюджет РФ на 2022-2024 годы будет социальным и профицитнымСмотреть фотографии
15:04
Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» отметил 123-летиеСмотреть фотографии
15:02
Мошенники своровали данные волгоградцев на сайте Госуслуг под видом выдачи QR-кодаСмотреть фотографии
14:48
Иномарку волгоградца изъяли за 280 неоплаченных штрафов (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Жители Волгоградской области потребовали от депутатов не поддерживать закон о QR-кодахСмотреть фотографии
13:42
Волгоградцам в «Черную Пятницу» билайн предложил скидки до 75%Смотреть фотографии
13:15
В развитие Михайловки в Волгоградской области вольют 1,7 миллиардаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде двоих детей с криминальными замашками определили в спеццентрСмотреть фотографии
12:23
Пернатого мастера маскировки вычислили на старой ели в волгоградском паркеСмотреть фотографии
12:21
Сказочный поезд Деда Мороза приедет в ВолгоградСмотреть фотографии
12:16
Коронавирус начал медленное отступление в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:45
Муж с женой погибли в страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:15
Новогоднее убранство Волгограда обойдется в 7 миллионов рублейСмотреть фотографии
10:25
Рыбу с бактериями и паразитами продавали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
В Волгограде задержали убежавшего водителя после смертельного наезда на пешеходаСмотреть фотографии
09:50
Большинство волгоградцев выступает против введения QR-кодов в общественном транспортеСмотреть фотографии
09:45
В ВолгГМУ вручили студенческие билеты французского университета Гренобль-АльпыСмотреть фотографии
09:23
В администрации Волгоградской области сменился председатель комитетаСмотреть фотографии
09:10
Работодатели Волгоградской области премируют привившихся сотрудниковСмотреть фотографии
08:57
Волгоградский регоператор по обращению с ТКО увеличивает время работы колл-центраСмотреть фотографии
08:13
Росздравнадзор засекретил списки волгоградских антипрививочниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 