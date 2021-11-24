Общество

Участникам войны из Волгоградской области повысили до 10 тысяч рублей выплаты к памятным датам

Общество 24.11.2021 15:29
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24.11.2021 15:29


Единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей получат некоторые участники Великой Отечественной войны ко  Дню разгрома фашистских войск под Сталинградом и к празднованию 77-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые будут отмечаться в 2022 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления, подписанные губернатором Андреем Бочаровым, так, ко 2 февраля эти деньги выдадут постоянно проживающим на территории Волгоградской области участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в Сталинградской битве, и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, награжденным медалью «За оборону Сталинграда». По 3 тысячи рублей выплатят супругам погибших или умерших участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в Сталинградской битве, если они не вступили в повторный брак. «Дети Сталинграда» получат столько же. 
К 9 мая 2022 года по 10 тысяч рублей выплатят участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в войне. 
Напомним, в прошлом году участники Сталинградской битвы и сражений  в Великой Отечественной войне получили по 5 тысяч рублей, «Дети Сталинграда» - по 2 тысячи.

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