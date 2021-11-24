Общество

Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской области

Общество 24.11.2021 12:22
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24.11.2021 12:22


Александр Носов, бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, станет заместителем председателя региональной КСП. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте Волгоградской облдумы проект постановления. В пояснительной записке, подписанной Александром Блошкиным, сообщается, что предложения о кандидатурах на должности заместителей председателя КСП Волгоградской области вносятся губернатором и (или) председателем областной думы. Предлагаемая кандидатура, подчеркивается в документе, соответствует требованиям, установленным федеральным законом и законодательством Волгоградской области.
Напомним, Александр Носов, бывший депутат Госдумы, пытался вновь баллотироваться в российский парламент на последних выборах, однако, несмотря на победу в праймериз, он не оказался в числе претендентов на этот пост. Из бывших депутатов Госдумы Волгоградской области работу в регионе нашла лишь Нина Черняева, которая возглавила  ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Волгоград».
Справка. Председателем КСП Волгоградской области является Игорь Дьяченко. В настоящее время у Игоря Дьяченко всего один заместитель - Лариса Горгоцкая. 

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