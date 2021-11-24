Экс-депутата Госдумы пристраивают в КСП Волгоградской области





Александр Носов, бывший депутат Госдумы от Волгоградской области, станет заместителем председателя региональной КСП. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный на сайте Волгоградской облдумы проект постановления. В пояснительной записке, подписанной Александром Блошкиным, сообщается, что предложения о кандидатурах на должности заместителей председателя КСП Волгоградской области вносятся губернатором и (или) председателем областной думы. Предлагаемая кандидатура, подчеркивается в документе, соответствует требованиям, установленным федеральным законом и законодательством Волгоградской области.

Напомним, Александр Носов, бывший депутат Госдумы, пытался вновь баллотироваться в российский парламент на последних выборах, однако, несмотря на победу в праймериз, он не оказался в числе претендентов на этот пост. Из бывших депутатов Госдумы Волгоградской области работу в регионе нашла лишь Нина Черняева, которая возглавила ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Волгоград».

Справка. Председателем КСП Волгоградской области является Игорь Дьяченко. В настоящее время у Игоря Дьяченко всего один заместитель - Лариса Горгоцкая.