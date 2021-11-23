Экономика

Инвесторы в шоколаде: клиенты группы «Открытие» заработали более 13% годовых в результате исполнения стратегии «Структурированная» (Nestlé)

Экономика 23.11.2021 16:16
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23.11.2021 16:16


«Открытие Инвестиции» (совместный бренд УК «Открытие» и «Открытие Брокер», входит в группу банка «Открытие») произвели исполнение стратегии доверительного управления «Структурированная» с инвестиционной идеей на рост акций Nestlé. Средняя доходность для клиентов составила 13,35% годовых, а за весь срок стратегии – 40%.
В итоге общее количество контрактов, по которым произошли плановые исполнения, достигло 1454, средний срок контракта составил 3 года, а сумма выплат превысила 739 млн рублей. Такой результат стал возможен благодаря грамотно проработанной инвестиционной идее на потребительский сектор, который быстро восстановился, несмотря на пандемию. Стратегия предполагала получение дохода от роста цены акций при обеспечении защиты вложенных средств.
Акции Nestlé были выбраны в качестве базового актива на основании высоких показателей роста с большим потенциалом. Nestlé удерживает стабильную маржинальность, свою долю рынка и при этом активно работает над улучшением своих финансовых показателей. Инвестиционная идея была разработана экспертной командой фабрики «Открытие Инвестиции», созданной на базе банка «Открытие», УК «Открытие» и «Открытие Брокер».
Евгений Горбунов, начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):
«Мировые цены на продовольствие достигли максимума за последние десять лет, что во многом повлияло на позитивную динамику акций Nestlé, которые сейчас находятся на своих максимальных уровнях. Мы с самого начала были уверены в эффективности выбранной нами идеи: Nestlé имеет диверсифицированный портфель по продуктам и территориальному представительству, основной рост продаж бизнеса направлен на инновации в продуктах и развивающиеся рынки. В рамках фабрики «Открытие Инвестиции» мы и дальше будем разрабатывать только самые перспективные предложения для наших клиентов».
Антон Плясунов, начальник управления структурных продуктов «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции»):
«Наша команда в очередной раз подтвердила свою высокую профессиональную репутацию. Каждый наш успех — результат ежедневного труда по совершенствованию методик отбора бумаг. Яркие, интересные и, самое главное, эффективные предложения, как в случае с идеей на рост акций Nestlé — это и есть стиль фабрики «Открытие Инвестиции». Уверен, что новые предложения, над которыми мы заканчиваем работу, также оправдают запросы инвесторов, которые традиционно ждут от нас идей высочайшего качества».
Напомним, структурные продукты доступны только квалифицированным инвесторам.

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