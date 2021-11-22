Махачкалу и Волгоград свяжет новый авиарейс





С 30 ноября авиакомпания ЮВТ АЭРО приступит к выполнению полетной программы в Махачкалу с 30 ноября 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского аэропорта,

вылетать из волгоградского аэропорта самолеты авиаперевозчика будут два раза в неделю – по вторникам и четвергам.

На маршруте авиаперевозчик задействует авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.

Программа авиакомпании ЮВТ АЭРО пока будет действовать до конца 2021 года, пояснили в аэропорту.



