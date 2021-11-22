Махачкалу и Волгоград свяжет новый авиарейс

Общество 22.11.2021 10:06
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22.11.2021 10:06
С 30 ноября авиакомпания ЮВТ АЭРО приступит к выполнению полетной программы в Махачкалу с 30 ноября 2021 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского аэропорта,
вылетать из волгоградского аэропорта самолеты авиаперевозчика будут два раза в неделю – по вторникам и четвергам.
На маршруте авиаперевозчик задействует авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек.
Программа авиакомпании ЮВТ АЭРО пока будет действовать до конца 2021 года, пояснили в аэропорту.
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