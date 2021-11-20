Общество

Волгоградский губернатор в приятной компании посмотрел спектакль «Дом у дороги»

Общество 20.11.2021 18:51
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20.11.2021 18:51


Сегодня в Новом экспериментальном театре Волгограда состоялся показ спектакля «Дом у дороги» по поэме фронтовика Александра Твардовского. Показ прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. В числе зрителей, как стало известно ИА «Высота 102», были замечены губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и его супруга Валентина. Они сидели в зрительном зале вместе с другими горожанами, которые пришли посмотреть совместную творческую работу сразу трех волгоградских учреждений культуры - Волгоградской филармонии, Нового экспериментального театра и «Царицынской оперы».
Этот показ спектакля, как ранее отмечали в областной администрации, приурочен к 79-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.
Ранее премьера постановки о судьбе крестьянской семьи и героических подвигах солдат в годы Великой Отечественной войны состоялась на площадке фестиваля «Александр Невский. Духовный путь сквозь века» и нашла большой отклик у волгоградцев.

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