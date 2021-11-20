Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области снова растет

Covid-19 20.11.2021 12:10
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20.11.2021 12:10
Рост количества заразившихся COVID-19 до 466 человек зарегистрировано за минувшие сутки в Волгоградской области – это больше, чем сутками ранее. Как сообщает федеральный оперативный штаб, от вируса за сутки в регионе погибло 37 человек. Такая высокая смертность регистрируется в Волгоградской области в ноябре уже в третий раз. Всего от коварной болезни в регионе погибли 4216 жителей.
Волгоградская область по COVID-19 по-прежнему находится в «оранжевой» зоне. Коллективный иммунитет в регионе составляет 49,2%.
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