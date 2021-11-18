Синхронный пируэт двух иномарок под Волгоградом попал на видео

Происшествия 18.11.2021 16:46
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18.11.2021 16:46
Камера видеонаблюдения запечатлела момент столкновения Renault Logan с Kia Magentis на шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», в поселке Аэропорт машины после удара на перекрестке синхронно развернулись и остановились.
В пресс-службе регионального главка МВД пояснили, что виновником ДТП стала 66-летняя женщина-водитель Renault Logan, который двигался со стороны аэропорта в Гумрак. Напротив дома №7 в поселке Аэропорт, поворачивая налево, женщина не уступила дорогу, в результате автомобиль столкнулся с Kia Magnetis, который ехал навстречу. 57-летний водитель Kia Magnetis c переломом правой руки и сотрясением головного мозга госпитализирован.
Видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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