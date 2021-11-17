Экономика 17.11.2021 09:10 Новости компаний
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17.11.2021 09:10 Новости компаний
Сбербанк в Волгоградской области выдал первые 23 кредита в рамках льготной госпрограммы поддержки малого бизнеса на сумму более 20 млн рублей. Всего на данный момент от волгоградских предпринимателей поступило более 220 заявок по льготной программе кредитования под 3% на общую сумму около 550 млн рублей.
Евгений ВОЕВОДИН, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка: «Сбербанк всегда активно реализует государственные программы, в том числе направленные на поддержку предпринимательства. В настоящий момент наши клиенты, наиболее пострадавшие от последствий эпидемии COVID-19, уже начали получать кредиты по льготной программе кредитования под 3%. Отмечу, что одними из первых получили поддержку от Волгоградского отделения Сбербанка предприятия общественного питания, салоны красоты, стоматологические клиники и компании, осуществляющее организацию развлекательных мероприятий».
Получить поддержку могут представители 17 наиболее пострадавших отраслей (в рамках первого этапа программы их было 11). По запросам бизнеса в список добавлены дополнительное образование детей и взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты. Главное условие получение поддержки — сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных ФНС.
Кредиты по льготной ставке предоставляются заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и предприятиям, созданным и включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предпринимателю предоставляется отсрочка по уплате кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев заёмщик сможет возвращать кредит и проценты равными долями.
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