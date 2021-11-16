Общество 16.11.2021 15:34
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16.11.2021 15:34
Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов не смог ответить на вопросы журналистов о количестве умерших среди вакцинированных от коронавируса и о том, какой вакциной они были привиты. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102», побывавший на брифинге чиновника. Николай Алимов уже не в первый раз пообещал уточнить и «дополнительно предоставить» данную информацию, заметив, что «здесь обсуждаются принципиальные вопросы». Зампредседателя облкомздрава заверил, что в ближайшее время «мы выложим информацию о связи коронавирусной инфекции с предыдущей вакцинацией и отчего они умерли». Также заместитель председателя комитета здравоохранения заявил, что ему ничего не известно об опросе, который проводил РБК среди органов исполнительной власти, согласно которому в Волгоградской области всего 1% вакцинированных заболевают COVID-19. При этом, например, в Московской области этот показатель гораздо выше – 18%.
Редакция ИА «Высота 102» направила запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой сообщить данные о количестве заболевших коронавирусом среди привитых от COVID-19, о количестве находящихся в реанимации привитых пациентов, а также информацию о смертности среди вакцинированных, учитывая общественную значимость темы вакцинации.
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