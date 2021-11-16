Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

Экономика 16.11.2021 10:08 Новости компаний
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16.11.2021 10:08 Новости компаний
Теперь заёмщики СберБанка могут приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья, находящиеся в залоге у СберБанка.
Процедура очень проста:
• продавец и покупатель заключают договор уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве;
• банк готовит письмо с согласием на отчуждение объекта и последующую ипотеку;
• долг по ипотеке продавца погашается после предоставления зарегистрированного договора из Росреестра.
Условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми.
Подать заявку и оформить кредит можно онлайн.
Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка: «Всё чаще собственники недвижимости сталкиваются с необходимостью продать квартиру, которая ещё находится на стадии строительства, за которую выплачивают ипотеку. Например, для улучшения жилищных условий или переезда в другой город.Услуга позволяет упростить и ускорить процесс продажи недвижимости, находящейся в залоге у СберБанка. При этом всё происходит прозрачно и безопасно».
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