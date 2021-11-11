«Ростелеком» укрепил лидирующие позиции на рынке ЦОД

Телеком 11.11.2021 11:42
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11.11.2021 11:42
Компания «Ростелеком» заняла первое место в рейтинге крупнейших российских поставщиков услуг центров обработки данных (ЦОД)по версии аналитического агентства iKS-Consulting. Исследователи оценили доли рынка игроков по выручке и количеству стойко-мест, введенных в эксплуатацию,на конец 2020 года.
Развитием сервисов и инфраструктуры дата-центров занимается группа компаний «Ростелеком-ЦОД». На момент проведения исследования объем сети дата-центров компании составил 13 170 стоек, расположенных в 31 дата-центре. Общая площадь машинных залов — 29 858 кв.м, а совокупная мощность — 145,7 МВт.В 2021 году сохранились высокие темпы роста: компания запустила новый дата-центр на 300 стоек в Новосибирске, открыла ЦОД объемом 207 высоконагруженных стоек в Москве на площадке NORD.
«События 2020 года подстегнули спрос на услуги дата-центров, так как компании активно переходили в онлайн и внедряли новые инструменты цифровизации. Согласно прогнозам аналитиков, в 2021 году темпы роста рынка ЦОД будут значительно выше. “Ростелеком-ЦОД” стремится поддержать движение в этом направлении с помощью новых площадок в регионах, расширения дата-центров в Екатеринбурге, Удомле и Санкт-Петербурге, а также развития крупных столичных проектов», — отметил генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.
В ближайших планах компании завершить строительство флагманского проекта Москва-V— дата-центра уровня Tier IV на 2 000 стоек. Помимо этого, к запуску готовится вторая очередь мега-ЦОД в Удомле на 800 стоек, а также новые проекты в Екатеринбурге и Нижнем-Новгороде.
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