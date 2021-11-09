При бронировании на Домклик можно получить скидку на ипотеку и на квартиры от застройщиков

Экономика 09.11.2021 09:52 Новости компаний
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09.11.2021 09:52 Новости компаний
В честь дня рождения СберБанк представил свои лучшие предложения в рамках акции «Зелёный день», которая пройдёт 11 и 12 ноября. Домклик совместно с застройщиками также подготовил скидки для клиентов.
Скидки до 10% на квартиры от застройщиков в 381 новостройке доступны по всей России при онлайн-бронировании, при бронировании по телефону или в чате с менеджером Домклик.
Также с 11 ноября клиенты могут забронировать квартиры в новостройках со специальной скидкой к ставке по ипотеке. Такие предложения можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».
Чтобы забронировать выбранную квартиру со скидкой, нужно зарегистрироваться на Домклик по номеру мобильного телефона или через Сбер ID. Затем выбрать новостройку, отмеченную специальным значком с указанием размера скидки в разделе «Купить — Новостройки». В карточке объекта нажать на кнопку «Забронировать» или «Получить консультацию» — менеджер Домклик перезвонит и поможет забронировать квартиру со скидкой.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик»: «Мы постоянно совершенствуем своим продукты, в том числе предлагаем выгодные условия совместно с партнерами, застройщиками. Конечно, приятно, когда предоставляется лишний повод сказать клиентам спасибо за то, что они выбирают нас, выбирают СберБанк и Домклик. На этот раз, это День рождения банка».
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