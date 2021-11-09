Расследования 09.11.2021 10:37
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09.11.2021 10:37
Суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело 36-летней астраханки, руководящей сетью ресторанов в Волгограде и обвиняемой в невыплате зарплаты восьми работникам. За семь месяцев 2020 года она задолжала сотрудникам почти полмиллиона рублей, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Подчиненные работали бесплатно с апреля по октябрь прошлого года. При этом объективных причин не платить людям у ресторатора не было. Заведения функционировали, а финансовый оборот по счетам организации за эти месяцы превысил 10 млн рублей.
Преступные факты вскрылись в ходе прокурорской проверки, уголовное дело расследовал следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области. Жительнице Астрахани грозит до трех лишения свободы, свою вину она не признает. К настоящему времени женщина погасила 200 тысяч рублей задолженности, для выплаты оставшейся суммы арестован автомобиль бизнес-леди.
Как стало известно информагентству, речь идет о руководителе известной в Волгограде сети ресторанов «Пиратская пристань» и «Пиратская гавань». По сообщениям астраханских СМИ, еще в мае 2020 года сотрудники этих заведений в соседнем регионе пожаловались на мизерные выплаты и требование уволиться по собственному желанию.
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