



Суд в Волгограде рассмотрит уголовное дело 36-летней астраханки, руководящей сетью ресторанов в Волгограде и обвиняемой в невыплате зарплаты восьми работникам. За семь месяцев 2020 года она задолжала сотрудникам почти полмиллиона рублей, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Подчиненные работали бесплатно с апреля по октябрь прошлого года. При этом объективных причин не платить людям у ресторатора не было. Заведения функционировали, а финансовый оборот по счетам организации за эти месяцы превысил 10 млн рублей.

Преступные факты вскрылись в ходе прокурорской проверки, уголовное дело расследовал следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области. Жительнице Астрахани грозит до трех лишения свободы, свою вину она не признает. К настоящему времени женщина погасила 200 тысяч рублей задолженности, для выплаты оставшейся суммы арестован автомобиль бизнес-леди.

Как стало известно информагентству, речь идет о руководителе известной в Волгограде сети ресторанов «Пиратская пристань» и «Пиратская гавань». По сообщениям астраханских СМИ, еще в мае 2020 года сотрудники этих заведений в соседнем регионе пожаловались на мизерные выплаты и требование уволиться по собственному желанию.