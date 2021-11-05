Перебегавший дорогу подросток попал под колеса легковушки в Волжском

Происшествия 05.11.2021 10:14
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05.11.2021 10:14
В больницу с травмами доставлен 16-летний житель Волжского, поздно вечером попавший под колеса ВАЗ-211440 напротив ТЦ «Идея». Подросток выбежал на регулируемый пешеходный переход на зеленый сигнал светофора и оказался на капоте легкового автомобиля, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Автомобилем в момент ДТП управлял 19-летний водитель, он ехал по улице Химиков в сторону улицы Профсоюзов.
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