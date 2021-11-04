В Волгоградской области в нерабочие дни увеличились случаи заражений и смертей от COVID-19

Общество 04.11.2021 11:38
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04.11.2021 11:38
В Волгоградской области с введением нерабочих дней распространение коронавируса ускорилось. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперативном штабе, за минувшие сутки в регионе установлен очередной антирекорд по количеству заболевших. Так, инфекцию выявили еще у 453 человек. Растет и ежесуточная смертность от коронавируса. Так, только за один день в регионе еще 33 человека скончались от этого заболевания. Это также - максимальный показатель за все время пандемии. Всего в регионе уже 3670 человек умерли от этой инфекции.
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