Новые месторождения полезных ископаемых открыли в Волгоградской области

Горное месторождение строительных песков и Черновское месторождение глин и суглинков открыли в Светлоярском районе Волгоградской области. За счет них запасы общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в регионе увеличились на 3,3 миллиона кубометров, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Геологическое изучение участков недр местного значения проводили за счет собственных средств две волгоградские компании, обладающие лицензиями на пользование недрами. Еще две организации, также проводившие анализ предполагаемых месторождений в этом году, не преуспели в открытиях.

За последние шесть лет в Волгоградской области было открыто 17 таких месторождений, прирост запасов полезных ископаемых вырос на 130 млн кубометров. Проводить разведку и добычу ископаемых в Волгоградской области могут 48 недропользователей, им выдано 67 лицензий облкомприроды. В 2020 году объем добытых ими ОПИ составил рекордные 6 млн кубометров.