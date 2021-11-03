Новые месторождения полезных ископаемых открыли в Волгоградской области

Экономика 03.11.2021 16:54
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03.11.2021 16:54
Горное месторождение строительных песков и Черновское месторождение глин и суглинков открыли в Светлоярском районе Волгоградской области. За счет них запасы общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в регионе увеличились на 3,3 миллиона кубометров, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
Геологическое изучение участков недр местного значения проводили за счет собственных средств две волгоградские компании, обладающие лицензиями на пользование недрами. Еще две организации, также проводившие анализ предполагаемых месторождений в этом году, не преуспели в открытиях.
За последние шесть лет в Волгоградской области было открыто 17 таких месторождений, прирост запасов полезных ископаемых вырос на 130 млн кубометров. Проводить разведку и добычу ископаемых в Волгоградской области могут 48 недропользователей, им выдано 67 лицензий облкомприроды. В 2020 году объем добытых ими ОПИ составил рекордные 6 млн кубометров.
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