Экономика

Новые месторождения полезных ископаемых открыли в Волгоградской области

Экономика 03.11.2021 16:54
0
03.11.2021 16:54


Горное месторождение строительных песков и Черновское месторождение глин и суглинков открыли в Светлоярском районе Волгоградской области. За счет них запасы общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) в регионе увеличились на 3,3 миллиона кубометров, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. 
Геологическое изучение участков недр местного значения проводили за счет собственных средств две волгоградские компании, обладающие лицензиями на пользование недрами. Еще две организации, также проводившие анализ предполагаемых месторождений в этом году, не преуспели в открытиях.
За последние шесть лет в Волгоградской области было открыто 17 таких месторождений, прирост запасов полезных ископаемых вырос на 130 млн кубометров. Проводить разведку и добычу ископаемых в Волгоградской области могут 48 недропользователей, им выдано 67 лицензий облкомприроды. В 2020 году объем добытых ими ОПИ составил рекордные 6 млн кубометров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
03.11.2021 17:11
Экономика 03.11.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2021 15:32
Экономика 03.11.2021 15:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2021 15:27
Экономика 03.11.2021 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2021 11:36
Экономика 03.11.2021 11:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2021 11:06
Экономика 03.11.2021 11:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.11.2021 09:17
Экономика 03.11.2021 09:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 16:46
Экономика 02.11.2021 16:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 14:52
Экономика 02.11.2021 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 14:51
Экономика 02.11.2021 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 11:45
Экономика 02.11.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.11.2021 11:22
Экономика 02.11.2021 11:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 11:15
Экономика 02.11.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 09:58
Экономика 02.11.2021 09:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 08:45
Экономика 02.11.2021 08:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.11.2021 08:45
Экономика 02.11.2021 08:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:01
Житель Калмыкии купил часть здания клиники пластической хирургии в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:38
Силовики задержали под Волгоградом подпольных торговцев суррогатомСмотреть фотографии
17:33
Непривитым пенсионерам Волгоградской области пригрозили крупными штрафамиСмотреть фотографии
17:16
Студенты Волгоградского госуниверситета вернутся на дистант после нерабочих днейСмотреть фотографии
16:54
Новые месторождения полезных ископаемых открыли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:46
Чиновникам в Волгоградской области удлиняют выходные для вакцинацииСмотреть фотографии
15:31
МегаФон выяснил, где жители городов проводят длинные выходныеСмотреть фотографии
14:50
Выпускница автошколы устроила эпичное ДТП напротив ГорГАИ в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Решение о новых антиковидных мерах в Волгоградской области примет оперштабСмотреть фотографии
13:50
Грабитель с младенцем на руках ворвался в магазин в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:38
Волгоградец задушил в общежитии престарелую соседкуСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области от коронавируса скончались 3637 человекСмотреть фотографии
12:31
Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
Водитель «Муравья» пострадал из-за опасной скорости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области достигла максимумаСмотреть фотографии
11:49
Четырех человек увезли в больницу с места аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
Пьяный водитель насмерть сбил юношу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом фельдшер и медсестра за деньги «привили» от ковида 90 человекСмотреть фотографии
10:34
Двое водителей пострадали в тройном ДТП возле завода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
Волгоградка с поддельным решением суда провернула земельную аферу в СочиСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области прощаются с умершим от коронавируса экс-мэромСмотреть фотографии
09:21
В Волжском с домашними вещами сгорел человекСмотреть фотографии
09:14
В Волгоградской области обобрали памятник налоговому инспекторуСмотреть фотографии
09:03
Метзавод в Волгоградской области оштрафовали за свинцовые выбросыСмотреть фотографии
08:36
Мир спасут красота и деревья: волгоградцы зовут соседей на «зелёный десант»Смотреть фотографии
22:06
В массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде перевернулся внедорожникСмотреть фотографии
19:48
Волгоградский «Ротор» в 1/8 Кубка России сыграет со своим обидчикомСмотреть фотографии
19:32
Обкомприроды требует миллионы с проектировщика обводнения Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
18:03
В Волгоградской области развалился сельский ФАПСмотреть фотографии
17:34
Браконьера с тушей косули поймали в охотничьем угодье Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 