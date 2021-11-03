Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в Волгограде

Происшествия 03.11.2021 12:31
0
03.11.2021 12:31
Полиция проводит проверку по факту умышленного поджога базовой станции одного из операторов сотовой связи в Красноармейском районе Волгограда. С заявлением о произошедшем ночью 1 ноября обратился инженер компании, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Работник сотового оператора заявил, что от рук неизвестного пострадало оборудование, размещенной на вышке в частном секторе на окраине областного центра. В результате ночного инцидента никто не пострадал. По итогам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.167 ч.2 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, в конце сентября «Высота 102» сообщала об участившихся случаях возгораний вышек сотовой связи: в августе-сентябре было зафиксировано 11 эпизодов. Первый подобный инцидент произошел 9 августа на улице Колумба в поселке ГЭС на севере Волгограда. Затем с разницей в несколько дней аналогичные случаи зафиксированы на улицах Академика Богомольца и Дзержинского в Тракторозаводском районе, Джамбулы Джабаева и Тормосиновской в Советском районе.
На восстановительные работы у бригад оператора сотовой связи и компании, обслуживающей опору, уходят 2-3 дня: все это время близлежащие к вышке кварталы остаются без качественной мобильной связи. При этом остаются непонятными мотивы поджигателей: простой ли это акт вандализма, который кто-то повторяет с завидным упорством, то ли четкое намерение причинить ущерб. Правда, второй вариант скорее дает обратный эффект: все вышки, как правило, застрахованы на стоимость установки. Поэтому поджигатели, если и вредят, то только себе и соседям.
Фото из архива ИА «Высота 102».
Реклама
Водитель «Муравья» пострадал из-за опасной скорости в Волгоградской области03.11.2021 11:53
Происшествия 03.11.2021 11:53
Четырех человек увезли в больницу с места аварии в Волгоградской области03.11.2021 11:49
Происшествия 03.11.2021 11:49
Пьяный водитель насмерть сбил юношу в Волгоградской области03.11.2021 11:28
Происшествия 03.11.2021 11:28
Двое водителей пострадали в тройном ДТП возле завода в Волгограде03.11.2021 10:34
Происшествия 03.11.2021 10:34
В Волжском с домашними вещами сгорел человек03.11.2021 09:21
Происшествия 03.11.2021 09:21
В массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде перевернулся внедорожник02.11.2021 22:06
Происшествия 02.11.2021 22:06
Браконьера с тушей косули поймали в охотничьем угодье Волгоградской области02.11.2021 17:34
Происшествия 02.11.2021 17:34
Вандалы устроили очередную диверсию в обновленном сквере Волгограда02.11.2021 17:08
Происшествия 02.11.2021 17:08
Одинокий «прыгун» в Волжском измял ногами чужую иномарку (ВИДЕО)02.11.2021 14:17
Происшествия 02.11.2021 14:17
Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)02.11.2021 12:05
Происшествия 02.11.2021 12:05
Водитель чудом выжил после падения машины в кювет в Волгоградской области02.11.2021 10:40
Происшествия 02.11.2021 10:40
Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в Волгограде02.11.2021 10:22
Происшествия 02.11.2021 10:22
В лобовом ДТП с автобусом на трассе Волгоград – Москва погиб водитель внедорожника01.11.2021 10:34
Происшествия 01.11.2021 10:34
В Волгоградской области водитель иномарки погиб при опасном маневре01.11.2021 10:11
Происшествия 01.11.2021 10:11
"Пил пиво с водкой": в Волгограде грузовик проломил два дома и снес газовую трубу31.10.2021 12:36
Происшествия 31.10.2021 12:36
Реклама