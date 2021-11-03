Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в Волгограде





Полиция проводит проверку по факту умышленного поджога базовой станции одного из операторов сотовой связи в Красноармейском районе Волгограда. С заявлением о произошедшем ночью 1 ноября обратился инженер компании, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Работник сотового оператора заявил, что от рук неизвестного пострадало оборудование, размещенной на вышке в частном секторе на окраине областного центра. В результате ночного инцидента никто не пострадал. По итогам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.167 ч.2 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в конце сентября «Высота 102» сообщала об участившихся случаях возгораний вышек сотовой связи: в августе-сентябре было зафиксировано 11 эпизодов. Первый подобный инцидент произошел 9 августа на улице Колумба в поселке ГЭС на севере Волгограда. Затем с разницей в несколько дней аналогичные случаи зафиксированы на улицах Академика Богомольца и Дзержинского в Тракторозаводском районе, Джамбулы Джабаева и Тормосиновской в Советском районе.

На восстановительные работы у бригад оператора сотовой связи и компании, обслуживающей опору, уходят 2-3 дня: все это время близлежащие к вышке кварталы остаются без качественной мобильной связи. При этом остаются непонятными мотивы поджигателей: простой ли это акт вандализма, который кто-то повторяет с завидным упорством, то ли четкое намерение причинить ущерб. Правда, второй вариант скорее дает обратный эффект: все вышки, как правило, застрахованы на стоимость установки. Поэтому поджигатели, если и вредят, то только себе и соседям.