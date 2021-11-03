Происшествия

Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в Волгограде

Происшествия 03.11.2021 12:31
0
03.11.2021 12:31


Полиция проводит проверку по факту умышленного поджога базовой станции одного из операторов сотовой связи в Красноармейском районе Волгограда. С заявлением о произошедшем ночью 1 ноября обратился инженер компании, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Работник сотового оператора заявил, что от рук неизвестного пострадало оборудование, размещенной на вышке в частном секторе на окраине областного центра. В результате ночного инцидента никто не пострадал. По итогам процессуальной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст.167 ч.2 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, в конце сентября «Высота 102» сообщала об участившихся случаях возгораний вышек сотовой связи: в августе-сентябре было зафиксировано 11 эпизодов. Первый подобный инцидент произошел 9 августа на улице Колумба в поселке ГЭС на севере Волгограда. Затем с разницей в несколько дней аналогичные случаи зафиксированы на улицах Академика Богомольца и Дзержинского в Тракторозаводском районе, Джамбулы Джабаева и Тормосиновской в Советском районе.
На восстановительные работы у бригад оператора сотовой связи и компании, обслуживающей опору, уходят 2-3 дня: все это время близлежащие к вышке кварталы остаются без качественной мобильной связи. При этом остаются непонятными мотивы поджигателей: простой ли это акт вандализма, который кто-то повторяет с завидным упорством, то ли четкое намерение причинить ущерб. Правда, второй вариант скорее дает обратный эффект: все вышки, как правило, застрахованы на стоимость установки. Поэтому поджигатели, если и вредят, то только себе и соседям.
Фото из архива ИА «Высота 102».

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Происшествия
03.11.2021 11:53
Происшествия 03.11.2021 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 11:49
Происшествия 03.11.2021 11:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 11:28
Происшествия 03.11.2021 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 10:34
Происшествия 03.11.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2021 09:21
Происшествия 03.11.2021 09:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2021 22:06
Происшествия 02.11.2021 22:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2021 17:34
Происшествия 02.11.2021 17:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2021 17:08
Происшествия 02.11.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2021 14:17
Происшествия 02.11.2021 14:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2021 12:05
Происшествия 02.11.2021 12:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2021 10:40
Происшествия 02.11.2021 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.11.2021 10:22
Происшествия 02.11.2021 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2021 10:34
Происшествия 01.11.2021 10:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.11.2021 10:11
Происшествия 01.11.2021 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.10.2021 12:36
Происшествия 31.10.2021 12:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:35
В Волгоградской области от коронавируса скончались 3637 человекСмотреть фотографии
12:31
Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
Водитель «Муравья» пострадал из-за опасной скорости в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:51
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области достигла максимумаСмотреть фотографии
11:49
Четырех человек увезли в больницу с места аварии в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:28
Пьяный водитель насмерть сбил юношу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
Под Волгоградом фельдшер и медсестра за деньги «привили» от ковида 90 человекСмотреть фотографии
10:34
Двое водителей пострадали в тройном ДТП возле завода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:52
Волгоградка с поддельным решением суда провернула земельную аферу в СочиСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области прощаются с умершим от коронавируса экс-мэромСмотреть фотографии
09:21
В Волжском с домашними вещами сгорел человекСмотреть фотографии
09:14
В Волгоградской области обобрали памятник налоговому инспекторуСмотреть фотографии
09:03
Метзавод в Волгоградской области оштрафовали за свинцовые выбросыСмотреть фотографии
08:36
Мир спасут красота и деревья: волгоградцы зовут соседей на «зелёный десант»Смотреть фотографии
22:06
В массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде перевернулся внедорожникСмотреть фотографии
19:48
Волгоградский «Ротор» в 1/8 Кубка России сыграет со своим обидчикомСмотреть фотографии
19:32
Обкомприроды требует миллионы с проектировщика обводнения Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
18:03
В Волгоградской области развалился сельский ФАПСмотреть фотографии
17:34
Браконьера с тушей косули поймали в охотничьем угодье Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:08
Вандалы устроили очередную диверсию в обновленном сквере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:46
Переход на дуальный сбор мусора в Волгограде обойдется бюджету в 17 млн рублейСмотреть фотографии
14:56
Риелтор из Волгограда «погорел» на многомиллионной сделке с землейСмотреть фотографии
14:17
Одинокий «прыгун» в Волжском измял ногами чужую иномарку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:38
Стоматология с гостиничными номерами откроется в глубинке Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:01
Волгоградская полиция накрыла наркоплантацию на болотеСмотреть фотографии
12:16
Распространение COVID-19 замедлилось в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
11:45
МУП «Метроэлектротранс» продает ж/д пути в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:21
Вслед за курьерами: в Волгоградской области резко вырос спрос на охранниковСмотреть фотографии
10:53
В волгоградских электричках ловили безмасочниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 