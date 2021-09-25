Поджигатели взбунтовались против вышек сотовой связи в Волгограде





Случаи возгораний вышек сотовой связи участились на территории Волгограда: за последние два месяца зафиксировано 11 эпизодов. В компании, устанавливающей опоры в городе, подозревают, что за пожарами стоят поджигатели и вандалы, сообщает ИА «Высота 102».

Первый подобный инцидент произошел 9 августа на улице Колумба в поселке ГЭС на севере Волгограда. Затем с разницей в несколько дней аналогичные случаи зафиксированы на улицах Академика Богомольца и Дзержинского в Тракторозаводском районе, Джамбулы Джабаева и Тормосиновской в Советском районе.

На восстановительные работы у бригад оператора сотовой связи и компании, обслуживающей опору, уходят 2-3 дня: все это время близлежащие к вышке кварталы остаются без качественной мобильной связи. При этом остаются непонятными мотивы поджигателей: простой ли это акт вандализма, который кто-то повторяет с завидным упорством, то ли четкое намерение причинить ущерб. Правда, второй вариант скорее дает обратный эффект: все вышки, как правило, застрахованы на стоимость установки. Как стало известно информагентству, владелец вышек из-за возгораний уже получил несколько миллионов рублей страховых выплат.

Поэтому поджигатели, если и вредят, то только себе и соседям, которые на время остаются без звонков, смс-сообщений и мобильного интернета. В компании, устанавливающей опоры, обратились в правоохранительные органы по фактам возгораний. Однако уголовное дело до настоящего времени не было возбуждено.

Напомним, в начале сентября против строительства опоры мобильной связи вблизи жилых домов выступили жители хутора Тумак в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Хуторяне обращались в управление Роспотребнадзора и районную администрацию, но внятного ответа о том, насколько безопасны вышки, не получили. Жители считают, что излучение от оборудования на опоре на расстоянии 25-50 метров от домов негативно повлияет на здоровье людей и животных.

В ответ на запрос информагентства в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщили, что санитарно-эпидемиологическое заключение на проект размещения и ввод в эксплуатацию сотового оборудования не выдавалось. В администрации Среднеахтубинского района также пояснили, что место установки опоры не согласовывалось, поскольку выдавать подобные разрешения на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» вправе только комитет по управлению госимуществом Волгоградской области.