Пьяный водитель насмерть сбил юношу в Волгоградской области

Происшествия 03.11.2021 11:28
0
03.11.2021 11:28
Водитель «двенашки» в состоянии алкогольного опьянения сбил 18-летнего пешехода в рабочем поселке Елань Волгоградской области. Юноша от полученных травм скончался в больнице, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД.
По предварительной информации, в 2 часа ночи 36-летний водитель на ВАЗ-21120 двигался в сторону села Большой Морец. На 12 километре автодороги «Самойловка-Елань-Рудня» пьяный мужчина не справился с управлением и выехал на правую обочину, где сбил молодого человека. Сотрудники полиции задержали водителя до выяснения обстоятельств в порядке ст.91 УПК РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Реклама
Поджигатели вышек сотовой связи активизировались в Волгограде03.11.2021 12:31
Происшествия 03.11.2021 12:31
Водитель «Муравья» пострадал из-за опасной скорости в Волгоградской области03.11.2021 11:53
Происшествия 03.11.2021 11:53
Четырех человек увезли в больницу с места аварии в Волгоградской области03.11.2021 11:49
Происшествия 03.11.2021 11:49
Двое водителей пострадали в тройном ДТП возле завода в Волгограде03.11.2021 10:34
Происшествия 03.11.2021 10:34
В Волжском с домашними вещами сгорел человек03.11.2021 09:21
Происшествия 03.11.2021 09:21
В массовом ДТП на Второй продольной в Волгограде перевернулся внедорожник02.11.2021 22:06
Происшествия 02.11.2021 22:06
Браконьера с тушей косули поймали в охотничьем угодье Волгоградской области02.11.2021 17:34
Происшествия 02.11.2021 17:34
Вандалы устроили очередную диверсию в обновленном сквере Волгограда02.11.2021 17:08
Происшествия 02.11.2021 17:08
Одинокий «прыгун» в Волжском измял ногами чужую иномарку (ВИДЕО)02.11.2021 14:17
Происшествия 02.11.2021 14:17
Пассажир такси пострадал в ДТП с «перевертышем» в Волгограде (ВИДЕО)02.11.2021 12:05
Происшествия 02.11.2021 12:05
Водитель чудом выжил после падения машины в кювет в Волгоградской области02.11.2021 10:40
Происшествия 02.11.2021 10:40
Таксист устроил ДТП с пострадавшими на перекрестке в Волгограде02.11.2021 10:22
Происшествия 02.11.2021 10:22
В лобовом ДТП с автобусом на трассе Волгоград – Москва погиб водитель внедорожника01.11.2021 10:34
Происшествия 01.11.2021 10:34
В Волгоградской области водитель иномарки погиб при опасном маневре01.11.2021 10:11
Происшествия 01.11.2021 10:11
"Пил пиво с водкой": в Волгограде грузовик проломил два дома и снес газовую трубу31.10.2021 12:36
Происшествия 31.10.2021 12:36
Реклама