МегаФон передаст башенные активы независимому оператору

Телеком 27.10.2021 12:27 Новости компаний
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27.10.2021 12:27 Новости компаний
МегаФон и KismetCapitalGroup договорились о сделке, в результате которой будет создан ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры.
Компания будет создана на основе активов «Первой башенной компании» - 17 тысяч башен и опорных конструкций – и оператора «Вертикаль» - более 5 тысяч объектов. Объединенная компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тыс. башен.
В рамках сделки «Первая башенная компания» была оценена в 94,2 млрд руб. В результате сделки МегаФон получит долю 25% в объединенной компании. Закрытие сделки планируется до конца 2021 года.
Сделка будет профинансирована за счёт собственных средств KismetCapitalGroup, а также финансирования от Сбербанка. По итогам сделки Kismet станет мажоритарным акционером объединенной компании, будет иметь 5 из 7 представителей в совете директоров объединенной компании и будет отвечать за операционное управление бизнесом.
Объединенный башенный бизнес будет полностью независимым игроком. Структура объединенной компании предполагает, что ни МегаФон, ни другой телеком-оператор не сможет получить контроль в компании или большинство в Совете директоров. От МегаФона в совет директоров войдет 2 представителя. В компании будут соблюдаться стандарты сохранения коммерчески чувствительной информации в отношении операторов связи, соответствующие лучшим мировым практикам, которые применяют лидирующие мировые башенные компании.
«Мы рады объявить об этой сделке. МегаФон сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке. Управление компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента Вертикали и ПБК. Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса», - говорит Председатель Совета Директоров МегаФона Иван Стрешинский.
«Идея создания ведущего независимого башенного оператора нам кажется очень правильной и рыночной. Вместе с ключевыми мировыми компаниями отрасли мы признаем, что собственная пассивная инфраструктура не является конкурентным преимуществом сотового оператора. Вместо того, чтобы развивать по одиночке этот по сути отдельный бизнес, телеком-операторы должны сфокусироваться на качестве самой связи и оборудовании для ее предоставления, а также на клиентском сервисе, отдав в руки профессиональных управленцев вопросы возведения опорных конструкций, аренды земли и контрактов по поддержанию их бесперебойной работы», - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
«С момента нашей инвестиции в компанию «Вертикаль» мы были нацелены на расширение нашего присутствия на рынке пассивной телеком-инфраструктуры, поэтому объединение активов Вертикали и ПБК – для нас логичный первый шаг. Объединенная компания - ведущий независимый оператор на российском рынке и мы заинтересованы в дальнейших инвестициях в развитие башенного бизнеса в России. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии», - подчеркнул основатель KismetCapitalGroup Иван Таврин.
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