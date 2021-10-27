









В Волгограде 29-летний водитель Skoda разбил торговый павильон на пересечении проспекта Университетского и улицы Краснопресненской в Советском районе. Водитель иномарки не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, мужчина за рулем Skoda по пути в Кировский районе не справился с управлением автомобилем. Машину вынесло на тротуар, где в этот момент не было пешеходов, и она врезалась в закрытый на ночь киоск. Корпус продуктового ларька искорежен, стекла окон разбиты, чудом уцелел находившийся рядом с ларьком холодильник с напитками.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.