Расследования

Электрик из Москвы оставил волгоградца без автосканера и 10 тысяч рублей

Расследования 25.10.2021 14:47
0
25.10.2021 14:47




Волгоградские оперативники разыскали, задержали и доставили из Москвы в Волгоград 30-летнего автоэлектрика, работающего в столичном автосервисе. Его подозревают в мошенничестве через сайт объявлений, москвичу грозит до 5 лет колонии, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным следствия, в конце августа 2021 года 45-летний житель Волгограда наткнулся на объявление о продаже диагностического автомобильного сканера. Мужчину привлекала значительно более низкая цена, чем у остальных продавцов, и он договорился с продавцом о сделке.
Волгоградец отправил москвичу 10 тысяч рублей и стал ждать посылку, но после оплаты продавец не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Обманутый покупатель написал заявление в отдел полиции Центрального района Волгограда, и накануне сотрудника правоохранительных органов удалось выйти на след мошенника.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Расследования
25.10.2021 20:10
Расследования 25.10.2021 20:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2021 19:32
Расследования 25.10.2021 19:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2021 12:54
Расследования 25.10.2021 12:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.10.2021 10:57
Расследования 25.10.2021 10:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.10.2021 13:34
Расследования 24.10.2021 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2021 14:34
Расследования 22.10.2021 14:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.10.2021 11:38
Расследования 22.10.2021 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2021 17:38
Расследования 21.10.2021 17:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2021 17:10
Расследования 21.10.2021 17:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.10.2021 11:54
Расследования 21.10.2021 11:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2021 18:14
Расследования 20.10.2021 18:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2021 14:23
Расследования 20.10.2021 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2021 13:04
Расследования 20.10.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2021 11:21
Расследования 20.10.2021 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2021 20:28
Расследования 19.10.2021 20:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:10
Чиновников поймали на махинациях с водой в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:32
Бывший вице-мэр Волгограда Доронин вновь предстанет перед судом за мошенничествоСмотреть фотографии
18:44
Волгоградские депутаты хотят упростить законодательство о памятникахСмотреть фотографии
18:02
От фастфуда до столовки: волгоградский общепит перешел на QR-кодыСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Ученые МЧС предупредили о возросшем риске пожаров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
По улицам Волгограда проедет Патруль заботыСмотреть фотографии
16:05
Четыре школы в Волгоградской области закрылись из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
15:44
Поселки в Волгоградской области соревнуются за подключение к 4GСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде судят третьего фигуранта дела о воровстве миллионов нацпроектаСмотреть фотографии
15:10
«Ростелеком» приобрел ведущего разработчика в сфере цифровизации государственного управленияСмотреть фотографии
14:55
Волгоградскую пенсионерку ограбили лже-переписчикиСмотреть фотографии
14:47
Электрик из Москвы оставил волгоградца без автосканера и 10 тысяч рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:03
«Ростелеком» вывел на рынок модуль «КриптоSDK» для работы с биометриейСмотреть фотографии
13:49
В волгоградские больницы купят 66 санитарных автомобилей за 71 млн рублейСмотреть фотографии
12:54
Сотрудница банка в Волгоградской области украла со счетов пенсионеров почти 1,5 миллионаСмотреть фотографии
12:48
МАЗ снес трамвай с рельсов на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области за сутки заболели COVID-19 более 400 человекСмотреть фотографии
11:42
В Волгоградской области пройдут рейды для поиска непривитыхСмотреть фотографии
11:35
На выставке Veg-Life Expo научили как в современном мире заботиться о здоровьеСмотреть фотографии
11:08
СМС от билайн поможет спасти жизньСмотреть фотографии
10:57
Волгоградские полицейские вычислили лжебанкира из ульяновской колонииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:22
Волгоградская область поднялась в рейтинге по научно-технологическому развитиюСмотреть фотографии
10:12
Взять ипотеку просто: ВАИЖК десять лет решает жилищные проблемы волгоградцевСмотреть фотографии
09:20
Поисковики из Сочи подняли останки шестерых красноармейцев под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:13
Больше половины волгоградских работников не поддержали обязательную вакцинациюСмотреть фотографии
19:09
"Люди - не грузы": чиновники дали добро на консервацию части поселка в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:05
На мобильники волгоградских чиновников бросят 6,4 миллиона рублейСмотреть фотографии
13:59
Кафе и перевозчики в Волгоградской области готовятся к потере клиентовСмотреть фотографии
13:34
В Волгограде дорожает растительное маслоСмотреть фотографии
13:03
Волгоградский историк высказался о героизации нацизма в европейских странахСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 