Расследования 25.10.2021 14:47
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25.10.2021 14:47
Волгоградские оперативники разыскали, задержали и доставили из Москвы в Волгоград 30-летнего автоэлектрика, работающего в столичном автосервисе. Его подозревают в мошенничестве через сайт объявлений, москвичу грозит до 5 лет колонии, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
По данным следствия, в конце августа 2021 года 45-летний житель Волгограда наткнулся на объявление о продаже диагностического автомобильного сканера. Мужчину привлекала значительно более низкая цена, чем у остальных продавцов, и он договорился с продавцом о сделке.
Волгоградец отправил москвичу 10 тысяч рублей и стал ждать посылку, но после оплаты продавец не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Обманутый покупатель написал заявление в отдел полиции Центрального района Волгограда, и накануне сотрудника правоохранительных органов удалось выйти на след мошенника.
Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.
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