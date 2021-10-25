









Волгоградские оперативники разыскали, задержали и доставили из Москвы в Волгоград 30-летнего автоэлектрика, работающего в столичном автосервисе. Его подозревают в мошенничестве через сайт объявлений, москвичу грозит до 5 лет колонии, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным следствия, в конце августа 2021 года 45-летний житель Волгограда наткнулся на объявление о продаже диагностического автомобильного сканера. Мужчину привлекала значительно более низкая цена, чем у остальных продавцов, и он договорился с продавцом о сделке.

Волгоградец отправил москвичу 10 тысяч рублей и стал ждать посылку, но после оплаты продавец не отвечал ни на звонки, ни на сообщения. Обманутый покупатель написал заявление в отдел полиции Центрального района Волгограда, и накануне сотрудника правоохранительных органов удалось выйти на след мошенника.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.