Волгоградская область поднялась в рейтинге по научно-технологическому развитию





На одну строчку поднялась Волгоградская область в рейтинге российских регионов по развитию науки и технологий, подготовленном агентством РИА Рейтинг. Теперь Волгоградская область занимает 32 место со значением рейтингового балла 38,99, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты исследования.

Рейтинг формируется на базе данных Росстата. Используются 19 показателей, которые характеризуют материально-техническую базу и человеческие ресурсы, задействованные в сфере науки и технологии. Подвергаются анализу масштаб и эффективность научно-технической деятельности. По каждому региону высчитывается рейтинговый балл, максимальное значение которого составляет 100, минимальное – 1.

Рейтинг 2020 года возглавили Москва, Санкт-Петербург и Татарстан, на которые приходится почти 30% инновационных товаров. На последних строчках – Хакасия, Ненецкий АО и Ингушетия, где ограничено проведение научных исследований и нет передовых производств.