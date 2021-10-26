Общество 26.10.2021 14:32
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26.10.2021 14:32
«Волгоградэнергосбыт» последовательно и комплексно проводит работу с должниками – отключает их от электроэнергии.Сейчас энергетики готовят к ограничению электроснабжения должников из элитных жилых комплексов «Волжские паруса» и «Прибрежный»в Волгограде.
«Мы сталкиваемся с тем, что собственники элитных квартир не считают нужным во время оплачивать потребленный коммунальный ресурс. Так в комплексе «Волжские паруса» – это 41 владелец, а в «Прибрежном» – 59. Общая сумма долга составляет свыше 450 и 250 тысяч рублей соответственно. По отдельным квартирам есть задолженность и 50 тысяч рублей», – рассказывают в «Волгоградэнергосбыте».
Энергетики отправили уведомления о вводе ограничений всем жильцам этих комплексов, чей долг превышает 5000 рублей. Но этим действие не ограничится – далее будет работа с должниками, чей долг пока не превысил этого порога.
«Потребителям стоит помнить, что после отключения электроэнергии за долги, повторное подключение будет платным, – отметила советник генерального директора ПАО «Волгоградэнергосбыт» Анастасия Кузнецова. –И сейчас возможно обойтись только оплатой счета и пени. Погасить долг можно в один клик и без комиссии на сайте или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт».
В начале октября энергетики начали процесс отключения должников в жилом комплексе «Бейкер-стрит» в Дзержинском районе Волгограда.Неплательщики получили уведомление и, дабы не остаться без электроэнергии, начали оплачивать долги.
«Волгоградэнергосбыт» напоминает: для закупки электроэнергии и оплаты ее транспортировки необходимы средства. Нарушение платежной дисциплины потребителями негативно влияет на стабильность работы всей энергосистемы города. Поэтому жесткие меры в отношении неплательщиков будут приниматься и впредь. Закон един для всех: потребил – оплати.
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