Кафе и перевозчики в Волгоградской области готовятся к потере клиентов





С завтрашнего дня в Волгоградской области начинают действовать новые ограничительные меры, которые затронут организации малого бизнеса. Как сообщает ИА «Высота 102», так, согласно внесенным изменениям в постановление главы региона, с 25 октября все предприятия общественного питания будут обслуживать клиентов только при предъявлении QR-кода о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном заболевании. Бани и сауны смогут посещать только привитые или переболевшие граждане. Билеты на междугородние автобусы будут продавать также только вакцинированным или переболевшим пассажирам, либо тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.

Компаниям будет разрешено отправлять в командировки только привитых сотрудников. Помимо этого, в кафе, ресторанах и в ТРЦ с 25 октября больше не будут раздавать бесплатный Wi-Fi, чтобы люди не засиживались подолгу в этих местах.Между тем, владельцы кафе и ресторанов уже готовятся к тому, что посетителей в этих заведениях будет еще меньше. «Народа и так было мало, сейчас мы и последних клиентов потеряем. А впереди еще всероссийские выходные. Все грустно», - констатировали в одном из кафе Центрального района.Владельцы междугородных автобусов также ожидают уменьшения пассажиров. Водитель известной компании в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» назвал решение о перевозке только вакцинированных пассажиров несправедливым. «Тогда пусть вводят QR-коды в самолетах и поездах. Там тоже можно заразиться», - считает он.Между тем, напомним, власти региона поменяли решение о допуске в МФЦ только вакцинированных или переболевших граждан. После волны возмущения теперь сюда пускают и непривитых, но по предварительной записи.