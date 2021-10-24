Общество

Кафе и перевозчики в Волгоградской области готовятся к потере клиентов

Общество 24.10.2021 13:59
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24.10.2021 13:59


С завтрашнего дня в Волгоградской области начинают действовать новые ограничительные меры, которые затронут организации малого бизнеса.  Как сообщает ИА «Высота 102», так, согласно внесенным изменениям  в постановление главы региона,  с 25 октября все предприятия общественного питания будут обслуживать клиентов только при предъявлении QR-кода о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте или перенесенном заболевании. Бани и сауны смогут посещать только привитые или переболевшие граждане. Билеты на междугородние автобусы будут продавать также только вакцинированным или переболевшим пассажирам, либо тем, у кого есть отрицательный ПЦР-тест.
Компаниям будет разрешено отправлять в командировки только привитых сотрудников. Помимо этого, в кафе, ресторанах и в ТРЦ с 25 октября больше не будут раздавать бесплатный Wi-Fi, чтобы люди не засиживались подолгу в этих местах.
Между тем, владельцы кафе и ресторанов уже готовятся к тому, что посетителей в этих заведениях будет еще меньше. «Народа и так было мало, сейчас мы и последних клиентов потеряем. А впереди еще всероссийские выходные. Все грустно», - констатировали в одном из кафе Центрального района.
Владельцы междугородных автобусов также ожидают уменьшения пассажиров. Водитель известной компании в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102» назвал решение о перевозке только вакцинированных пассажиров несправедливым. «Тогда пусть вводят QR-коды в самолетах и поездах. Там тоже можно заразиться», - считает он.
Между тем, напомним, власти региона поменяли решение о допуске в МФЦ только вакцинированных или переболевших граждан. После волны возмущения теперь сюда пускают и непривитых, но по предварительной записи.



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