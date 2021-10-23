Волгоградцы просят освободить их от «смертельных» деревьев

Упавшее дерево перекрыло дорогу жителям близлежащих домов по улице Титова и в переулке Аэропортовский в Краснооктябрьском районе Волгограда. «Который день мы ждем, что специализированные службы приедут и освободят путь автовладельцам. Теперь мы вынуждены делать виражи по дворам домов, чтобы выехать из этого дорожного «лабиринта», - рассказали горожане ИА «Высота 102». - Более того, крупно повезло, что никого не убило, так как дерево было полностью сгнившее».





По словам краснооктябрьцев, обрезка зеленых насаждений в их квартале проводилась, но почему-то никто не заметил дерево, которое уже давно отжило свой век. «Может быть, надо более добросовестно подходить к своим обязанностям, чтобы не навлечь беду?», - спрашивают граждане. Они убеждены, что к таким деревьям «смерти», как они их называют, надо подходить очень ответственно, так как речь идет о жизни людей и сохранении имущества. Люди надеются, что рухнувшее дерево все-таки уберут в самое ближайшее время.



