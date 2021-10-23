Волгоградцы просят освободить их от «смертельных» деревьев

Общество 23.10.2021 13:47
0
23.10.2021 13:47
Упавшее дерево перекрыло дорогу жителям близлежащих домов по улице Титова и в переулке Аэропортовский в Краснооктябрьском районе Волгограда. «Который день мы ждем, что специализированные службы приедут и освободят путь автовладельцам. Теперь мы вынуждены делать виражи по дворам домов, чтобы выехать из этого дорожного «лабиринта», - рассказали горожане ИА «Высота 102». - Более того, крупно повезло, что никого не убило, так как дерево было полностью сгнившее».
По словам краснооктябрьцев, обрезка зеленых насаждений в их квартале проводилась, но почему-то никто не заметил дерево, которое уже давно отжило свой век. «Может быть, надо более добросовестно подходить к своим обязанностям, чтобы не навлечь беду?», - спрашивают граждане. Они убеждены, что к таким деревьям «смерти», как они их называют, надо подходить очень ответственно, так как речь идет о жизни людей и сохранении имущества. Люди надеются, что рухнувшее дерево все-таки уберут в самое ближайшее время.
Реклама
Непривитого директора музейного комплекса в Волжском отстранили от работы23.10.2021 14:51
Общество 23.10.2021 14:51
Волгоградцев ждет очередное похолодание без дождей23.10.2021 10:44
Общество 23.10.2021 10:44
Учебная тревога прозвучит в Волгоградской области второй раз за месяц23.10.2021 10:07
Общество 23.10.2021 10:07
Орудия труда эпохи мезолита обнаружили археологи под Волгоградом23.10.2021 09:13
Общество 23.10.2021 09:13
Ученые спрогнозировали дефицит воды в Волгоградской области23.10.2021 08:42
Общество 23.10.2021 08:42
Волгоградская пенсионерка обвинила «Память» и чиновников в нарушении Конституции22.10.2021 18:43
Общество 22.10.2021 18:43
В логистический центр под Волгоградом попали зараженные АЧС субпродукты22.10.2021 17:36
Общество 22.10.2021 17:36
В Волжском дорожает проезд в автобусах и трамваях22.10.2021 17:20
Общество 22.10.2021 17:20
Волгоградская область не попала в «черный список» Голиковой22.10.2021 17:08
Общество 22.10.2021 17:08
Коллективный иммунитет сотрудников Сбербанка в Волгоградском регионе превышает 94%22.10.2021 15:46
Общество 22.10.2021 15:46
Браконьера с электроудочкой и мешком рыбы поймали на въезде в Волжский22.10.2021 15:27
Общество 22.10.2021 15:27
АО «КАУСТИК» третий год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»22.10.2021 13:31
Общество 22.10.2021 13:31
Привокзальную площадь в аэропорту Волгограда закрывают на реконструкцию22.10.2021 13:21
Общество 22.10.2021 13:21
Число заразившихся ковидом в Волгоградской области превысило 100 тысяч22.10.2021 12:51
Общество 22.10.2021 12:51
Отголоски шторма в Европе зацепили Волгоградскую область22.10.2021 11:03
Общество 22.10.2021 11:03
Реклама