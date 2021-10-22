АО «КАУСТИК» третий год подряд принимает участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»

Общество 22.10.2021 13:31
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22.10.2021 13:31
150 саженцев тополя Болле высадили волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» и жители Светлого Яра в ходе Всероссийской осенней акции «Сохраним лес».
АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») третий год подряд участвует в экологической акции, которую в регионе проводит областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.
При финансовой поддержке предприятия у Нижневолжской станции по селекции древесных пород в Камышине были закуплены саженцы тополя Болле, известного также под названием «самаркандский» тополь. Большинство из них волонтеры «КАУСТИКа» и местные жители сегодня высадили в парке Воинской славы в самом центре рабочего поселка Светлый Яр.
Еще несколько десятков молодых деревьев в ближайшие дни будут высажены на территории, прилегающей к районному ЗАГСу. Высадка деревьев именно в этих местах является продолжением процесса создания зеленых территорий для жителей поселка. Тополя приспособлены к росту в засушливом климате, и большинство саженцев хорошо приживаются.
За последние несколько лет во время весенне-осенних акций волонтеры и местные жители высадили более 700 деревьев и кустарников разных пород в р.п. Светлый Яр, на Севастопольской набережной и на территории больницы №15 в Красноармейском районе Волгограда.
Также на предприятии реализуется собственная экологическая программа озеленения: 3000 саженцев тополя белого – соле- и засухоустойчивой породы, не дающей пуха, – планируется высадить в санитарно-защитной зоне предприятия в ближайшее время.
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