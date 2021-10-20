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Sports.ru и видеосервис Wink возвращают на экраны лучший год российского футбола

Телеком 20.10.2021 18:13
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20.10.2021 18:13


Студия United от Sports.ru выпустила новый документальный фильм «Зенит-2008. Победная песня», который на эксклюзивных правах доступен в видеосервисе Wink.
В центре внимания — золотое поколение футбольного клуба «Зенит», завоевавшее Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году. Этот результат до сих пор остается высшим достижением в истории российского клубного футбола. Главными героями ленты стали игроки, тренеры и болельщики звездной команды: Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Павел Погребняк, Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, Виктор Файзулин, Алехандро Домингес, Михаил Шац и другие. 
Режиссер фильма Солтан Сунгатуллин и шоураннер Александр Дорский ранее совместно работали над фильмом «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни». От зрителей видеосервиса Wink он получил оценку 8,1 — один из самых высоких показателей не только для спортивных, но и в целом для документальных проектов.Также в творческую группу вошли: оператор-постановщик Максим Молчанов, монтажер Максим Воеводин и редакция Sports.ru.
«2008-й, кажется, лучший год в истории российского футбола, потому что кроме нашей сборной великолепно выступил еще и “Зенит”, “убравший”таких европейских лидеров как “Вильярреал”, “Марсель”, “Байер”, “Баварию”, “Рейнджерс”, а потом и “Манчестер Юнайтед”. Победы в битвах за Кубок и Суперкубок УЕФА остаются высшими достижениями для российского клубного футбола. Поэтому неудивительно, что вокруг этого сложилась классная история. Тем не менее, ностальгия —далеко не единственная тема, вокруг которой мы собираемся позиционировать свои проекты на рынке. Наша задача — представить большую “витрину” увлекательного и полезного контента о спорте, причем в самых разных форматах, где будет место не только былой славе, но и ответам на актуальные вопросы, вызывающие общественный резонанс, возможно даже появятся художественные проекты. Ну а пока мы надеемся, что наш фильм завоюет свою аудиторию и станет хорошей мотивацией для “Зенита” в ближайших играх Лиги чемпионов с “Ювентусом”. Хотя бы для того, чтобы было о чем снять фильм 13 лет спустя», — сказал Chief Revenue Officer Sports.ru Евгений Коврин.
«Конечно, мы как болельщики радовались победам российского футбола в 2008 году. К тому времени вся страна очень соскучилась по ярким, сродни эйфории, эмоциям от спортивных достижений. Ребята из “Зенита” доказали, что могут победить кого угодно — любых грандов европейского футбола. Да, это была национальная гордость за наш футбол. Для нас новый фильм представляет интерес еще и потому, что “Ростелеком” много лет является официальным партнером футбольного клуба “Зенит”, которому мы желаем не менее ярких побед в настоящем и будущем!» — отметил директор по контентной политике «Ростелекома»Александр Косарим.
Sports.ru благодарит ФК «Зенит» и лично Александра Медведева, УЕФА, ФК «Марсель», «Пятый канал» и Российскую премьер-лигу за содействие в оказании съемок и предоставленный видеоматериал.

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