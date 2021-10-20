Почта России удвоит бонусы при оплате посылок картой Visa

Экономика 20.10.2021 09:11 Новости компаний
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20.10.2021 09:11 Новости компаний
Почта России и платежная система Visa запустили совместную акцию для клиентов Почты. Теперь отправители, которые оплачивают посылки картой Visa на сайте и в мобильном приложении, будут получать 10% бонусов от стоимости доставки. Это в два раза больше, чем начисляется по стандартным условиям бонусной программы Почты России. Принять участие в акции могут клиенты Почты по всей России.
«Почта России развивает свою бонусную программу для удобства и выгоды наших клиентов. Такая акция – возможность для большого числа людей копить в два раза больше бонусов, чтобы потом оплачивать ими другие отправления. Наши клиенты активно используют банковские карты при оплате в мобильном приложении и на сайте. Почти половина оформленных онлайн посылок оплачивается картой Visa», — отмечает директор УФПС Волгоградской области Виталий Соловьев.
С сентября 2021 года Почта России запустила бонусную программу на всю Россию. Теперь, оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты Почты получают бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно будет оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля.
Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок 1 класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счёт клиента в Личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. 1 бонус равен 1 рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.
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