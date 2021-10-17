



В это воскресенье россияне впервые отмечают День отца, официально утвержденный в календаре президентом Владимиром Путиным. Теперь ежегодно в каждое третье воскресенье октября по всей России будут чествовать и поздравлять отцов, и это справедливо. Ведь с появлением ребенка в корне жизнь меняется не только у женщин. Мужчины также принимают на себя ответственность за маленького человека, его воспитание и адаптацию в этом мире.





Отмечать новый праздник волгоградцы намерены по-разному, но главное – в кругу семьи, с любимыми детьми. Рождение дочери в семье 36-летнего волгоградца Эдгара Айвазяна, по его признанию, вдохновило и мобилизовало его. Если раньше он мог откладывать решение каких-то бытовых вопросов, то с появлением ребенка все ускорилось в его жизни. «Идеальный отец, на мой взгляд – это тот, который ищет баланс между тем, чтобы обеспечить ребенка всем необходимым в материальном плане, и в тоже время уделить максимум времени воспитанию и общению с ребенком. Ведь мобильник, сделанный своими руками из картона с лампочками, морем смеха в процессе создания, оставит больше впечатлений, чем купленный в магазине», – рассказал он ИА «Высота 102».





Некоторые отцы далеко не сразу, что называется, втягиваются в процесс. «Когда появился первый ребенок, мне было 23 года. Честно говоря, плохо помню это время, – поделился 35-летний волжанин Алексей Макаров. – Я учился, работал и выстраивал быт для семьи. А вот к моменту появления третьего ребенка пришла осознанность. Сейчас каждое мгновение, проведенное в семье с детьми – кайф». По мнению Алексея, идеальный отец воспитывает детей собственным положительным примером, на которого дети смотрят и хотят учиться, чтобы быть такими же умными, заниматься спортом, чтобы быть сильными. «В первую очередь, этот тот человек, благодаря которому они учатся уважать других людей», – считает он.





В том, что рождение ребенка переворачивает жизнь с ног на голову, признаются практически все отцы. «Пять лет мы с супругой жили как нам хотелось: ездили в отпуска, развлекались, у нас не было кредитов, кое-что мы даже инвестировали. С появлением ребенка у меня появилась ипотека и машина, а время и спокойный сон куда-то испарились, – смеется 31-летний отец из Волжского Сергей Шевырёв. – Но это едва ли не лучшее, что со мной случилось. Я стараюсь быть тем папой, который всегда присутствует в жизни малыша, быть для него идеальным».





Еще один отец, Евгений Анисимов из Волгограда, планирует провести этот день с любимым сыном Мишкой и его бабушкой за чашкой чая. В интернете этот отец известен тысячам людей под хештегом #яжпать. Так получилось, что мужчина в одиночку воспитывает ребенка с синдромом Дауна. Миша пробыл со своей мамой только два дня - в родильном отделении. Затем женщина приняла решение уйти из семьи, а Евгений, как он сам не раз шутил, переквалифицировался из инженера-энергетика в декретника. Сам научился менять подгузники, стирать детские вещи, кормить и купать ребенка.

«Когда я принимал решение, я думал: ну, он будет радоваться рассветам, я буду брать его на шашлыки, он проживет свою жизнь. Да, возможно, кому-то она покажется несчастливой, но у него будет своя жизнь...», – рассказал Евгений. О том, чтобы оставить ребенка, Евгений не допускал ни единой мысли.

На страничке в социальных сетях, которую стал вести мужчина, чтобы помочь людям, в семье которых тоже появился «особенный» ребенок, Евгений делится успехами Михаила. Первый шаг, первое слово, первые эмоции и шалости. Он откровенно рассказывает о трудностях, с которыми приходится столкнуться. «Самое сложное – это рутина и рваный режим сна, когда ты находишься с ребенком 24 часа в сутки», – считает мужчина. Большое спасибо Евгений говорит своей маме – Тамаре Анисимовой, которая частично взяла на себя заботы о внуке: Миша ходит в детский сад, бассейн и занимается с логопедом. Евгений благодарит и всех неравнодушных людей, которые встретились на его пути: юристы, педагоги, общественные деятели. Благодаря этим людям Миша получил возможность бесплатно заниматься спортом, развивающими занятиями, не говоря о том, что даже выкормили его грудным молоком женщины из объединения «Молочная мама».

«Несколько лет назад я не рассчитывал на такую помощь и не знал, что так бывает. Не то, чтобы думал, что каждый сам за себя и никто никому ничего не должен, но как-то тема взаимопомощи меня обходила. А тут общество неожиданно себя проявило. Я думал, что от общества будет больше агрессии. Но все не так! И когда к нам приходят какие-то символические финансовые переводы, то я радуюсь не им, а тому, что в обществе есть отзывчивые люди. Это очень значимо и приятно», – говорит волгоградец.

У Евгения много планов на будущее. «Когда Мишка родился, я много обещаний дал ему и себе, – вспоминает отец. – Одно из них – познакомить сына с достопримечательностями Москвы и Волгограда. Пока удалось только один раз побывать у подножия Мамаева Кургана, но мы с бабушкой и Мишей еще ездили в Астрахань. Если говорить в целом, то хочется дать сыну хорошее общее образование. Пока ориентируюсь на то, что ему больше нравится, хочется. Радуюсь каждым мелочам. Когда, например, сын демонстрирует какое-нибудь новое умение. Я, конечно, говорю себе: "Мы молодцы!", но в голове держу: "Еще много нужно сделать"».