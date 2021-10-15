Озвучена официальная причина смерти юной скрипачки в Волгограде





Причиной смерти 19-летней девушки стал COVID-19. Сегодня эту информации озвучил региональный оперативный штаб.

Напомним, о смерти выпускницы консерватории имени П.А.Серебрякова Василисы Когут стало известно 7 сентября. Тогда в социальной сети вуза была опубликована информация, что Василиса умерла в одном из госпиталей Волгограда от осложнений, вызванных коронавирусом.

Василиса в этом году окончила факультет СПО по специальности "Инструментальное исполнительство" (оркестровые струнные инструменты). Она планировала продолжить обучение в волгоградской консерватории им.П.А.Серебрякова, хотела поступить на факультет высшего образования, но тяжело заболела.

Василиса была одной из лучших студенток: училась на отлично, побеждала в конкурсах самого разного уровня, была членом студенческого совета, в составе сборной команды вуза участвовала в конкурсах, форумах и фестивалях, была членом добровольческой организации "Волонтеры Серебряковки".

Память о ней навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.

Фото: волгоградская консерватория имени П.А.Серебрякова ВК.



