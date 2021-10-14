Здравоохранение

Опытный хирург возглавил одну из старейших больниц Волгограда

Здравоохранение 14.10.2021 12:34
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14.10.2021 12:34


На должность главного врача ГУЗ "Городская клиническая больница №1" в Кировском районе Волгограда назначен кандидат медицинских наук Георгий Дохнадзе. В облкомздраве сообщили, что нового руководителя этого медицинского учреждения утвердили по рекомендации экспертного совета по вопросам кадровой политики при комитете здравоохранения Волгоградской области.
Георгий Дохнадзе является выпускником Волгоградской медицинской академии по специальности "Лечебное дело". Он окончил ординатуру по специальности "Хирургия". С 2003 года работал врачом-хирургом в возглавленном медицинском учреждении, с 2015 в должности заведующего хирургическим отделением. Прошел профессиональную подготовку по специальности "Эндоскопия и организация здравоохранения и общественное здоровье".
На сайте медицинского учреждения отмечается, что ГУЗ "Городская клиническая больница №1" - одно из старейших медицинских учреждений Волгограда. История больницы берет начало в дни Сталинградской битвы, когда в феврале 1943 года в уцелевшем здании бывшей школы в Бекетовке был развернут военный госпиталь. Сейчас это многопрофильная больница на 325 круглосуточных коек и 25 — дневного пребывания, оснащенная необходимым диагностическим оборудованием. Однако в настоящее время больница работает в режиме ковидного госпиталя.

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