



«Ростелеком» выступил телеком-партнером первой в мире гонки «Бег с дополненной реальностью» (Cyber Virtual Race), которая прошла в городе Волжском Волгоградской области. Организаторами студенческого забега стали Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ и компания ООО «УЛЬТРА -100» (Elton Ultra). Технические специалисты национального цифрового провайдера обеспечили Wi-Fi для гостей и участников события и оптический интернет для организаторов турнира.

Новый уникальный проект команды Elton Ultra объединил реальность и виртуальность, совместив бег с компьютерной игрой. Участники соревнований погружались в выдуманный мир, по легенде которого они должны собирать энергетические кристаллы, чтобы помочь человечеству выжить после глобальной катастрофы, и уворачиваться от виртуальных монстров, которые создавали дополнительные препятствия на маршруте.

«Второй год мы проводим забег с применением AR-технологий. Мы придумали легенду, персонажей, разработали специальное приложение, с помощью которого во время забега участник проходит квесты. В этом году мы расширяем географию проекта и планируем гонки в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ялте, Сочи, Волгограде», – рассказал Вячеслав Глухов, директор Elton Ultra.





Пятикилометровый забег с дополненной реальностью проходил на территории парка «Волжский». В нем приняли участие 264 студента. Победителем в футуристической гонке стала команда «Илья» Волжского политехнического института, на втором месте — команда КТИ-1 Камышинского технологического института, на третьем — ВолгГТУ-2 Волгоградского государственного технического университета. В индивидуальном зачете лучшим был признан Вячеслав Давыдов из ВолгГТУ.

«Участие в организации кибер-забега стало продолжением нашего сотрудничества с компанией Elton Ultra. Поддержка спортивных соревнований, здорового образа жизни, творческой молодежи – важная часть социальной политики нашей компании. Но еще нам интересны любые креативные идеи в сфере цифровых технологий. А в этом проекте спорт и цифра гармонично объединились, наглядно продемонстрировав участникам и зрителям, что будущее уже наступило», – отметил Сергей Пулинец, руководитель Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».

Поддержка со стороны компании охватывает большинство известных забегов Юга России, в числе которых Kavkaz.Run, «Ростовское кольцо», Elton Ultra и другие. «Ростелеком» уделяет особое внимание социальными, спортивным и культурным мероприятиям для всех возрастов. Компания на Юге поддерживает различные образовательные проекты, в числе которых «Цифровое образование» для студентов крупнейших вузов ЮФО и СКФО, «Азбука интернета» для пенсионеров, мастер-классы, лекции и круглые столы для воспитанников «Кванториумов».



