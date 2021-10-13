Общество

На три ночи закроют проезд по «танцующему» мосту в Волгограде

Общество 13.10.2021 15:00
0
13.10.2021 15:00


Мост через Волгу в Волгограде закроют на три ночи для обследования опорных частей строения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в связи с выполнением профилактических работ проезд на первом пусковом комплексе мостового перехода через реку не будет работать 27, 28 и 29 октября с полуночи и до 5 утра.
В ходе работ проверят скользящие элементы опорных частей, а также протяжки высокопрочных болтов. На период работ движение автомобилей будет осуществляться через мостовой комплекс Волжской ГЭС. Жителей города просят заранее планировать маршруты передвижения по городу.  
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Старт продаж нового дома в жилом комплексе "Видный"
Общество
13.10.2021 19:58
Общество 13.10.2021 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 18:40
Общество 13.10.2021 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 17:42
Общество 13.10.2021 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 16:41
Общество 13.10.2021 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 13:07
Общество 13.10.2021 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 11:20
Общество 13.10.2021 11:20
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 11:04
Общество 13.10.2021 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2021 09:22
Общество 13.10.2021 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 16:24
Общество 12.10.2021 16:24
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 15:18
Общество 12.10.2021 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 12:57
Общество 12.10.2021 12:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
12.10.2021 12:48
Общество 12.10.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 10:54
Общество 12.10.2021 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 10:19
Общество 12.10.2021 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
12.10.2021 09:24
Общество 12.10.2021 09:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:39
Волгоградский «Ротор» с треском проиграл аутсайдеру ФНЛ «Кубани» - 1:3Смотреть фотографии
20:23
В ковидном роддоме Волгограда умерли женщина и ее нерожденный ребенокСмотреть фотографии
19:58
Дом на дороге озадачил жителей частного сектора в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:40
Тест: Сможешь ли ты стать редактором «Высоты 102»?Смотреть фотографии
17:42
Пенсионерка-астматик в Волгограде не дождалась обещанного возвращения балконаСмотреть фотографии
17:28
Будущее уже наступило: «Ростелеком» стал цифровым партнером забега с дополненной реальностьюСмотреть фотографии
17:13
Нелегалов задержали на сборе свеклы и моркови под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:41
Детский сад в Волгоградской области замерзает в ожидании итальянского котлаСмотреть фотографии
16:23
За подпольную продажу табака осудят предпринимателя в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
«Выдает себя за немого»: в Волгограде ищут напавшего на девочку насильника-рецидивистаСмотреть фотографии
15:00
На три ночи закроют проезд по «танцующему» мосту в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:36
Женщина втянула подростков в торговлю наркотиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:16
Банк Уралсиб провел онлайн-конференцию по актуальным вопросам развития банковской розницыСмотреть фотографии
13:07
Коронавирус захватывает сельские районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:46
Сбежавший в Ульяновской области осужденный напал на школьницу в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:38
Сотрудники ВТЗ заняли призовые места на корпоративном форуме ТМКСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде вернули боевую окраску самолету-памятникуСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области резко упал индекс качества воздухаСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области назначили нового главврача Палласовской ЦРБСмотреть фотографии
10:33
Дан старт формированию нового состава избиркома Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:44
Лихача остановили выстрелами по колесам в Волгоградской области (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:37
Предпринимателя накажут рублем за попадание в Волгу краски с моста Волжской ГЭССмотреть фотографии
09:22
Приставы сорвали начало отопительного сезона в новостройках на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
19:48
Антимонопольщики «разморозили» аукцион по строительству школы в ВолжскомСмотреть фотографии
18:14
Обвиняемого в хищении денег нацпроекта бизнесмена оставили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографии
18:12
Наркоплантацию в Волгоградской области спрятали в чужом поле подсолнуховСмотреть фотографииCмотреть видео
17:57
Стрелявший из ружья в подростков волгоградец заключен под стражуСмотреть фотографии
17:30
Дым от гигантского пожара в Казахстане накрыл Волгоградскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:56
Волгоградский политолог прокомментировал очередной фейк об отставке БочароваСмотреть фотографии
16:24
Горпитомник в Волгограде уличили в неправильном хранении лекарств и трупов собакСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 