На три ночи закроют проезд по «танцующему» мосту в Волгограде

Общество 13.10.2021 15:00
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13.10.2021 15:00
Мост через Волгу в Волгограде закроют на три ночи для обследования опорных частей строения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в связи с выполнением профилактических работ проезд на первом пусковом комплексе мостового перехода через реку не будет работать 27, 28 и 29 октября с полуночи и до 5 утра.
В ходе работ проверят скользящие элементы опорных частей, а также протяжки высокопрочных болтов. На период работ движение автомобилей будет осуществляться через мостовой комплекс Волжской ГЭС. Жителей города просят заранее планировать маршруты передвижения по городу.
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