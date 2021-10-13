На три ночи закроют проезд по «танцующему» мосту в Волгограде





Мост через Волгу в Волгограде закроют на три ночи для обследования опорных частей строения. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, в связи с выполнением профилактических работ проезд на первом пусковом комплексе мостового перехода через реку не будет работать 27, 28 и 29 октября с полуночи и до 5 утра.

В ходе работ проверят скользящие элементы опорных частей, а также протяжки высокопрочных болтов. На период работ движение автомобилей будет осуществляться через мостовой комплекс Волжской ГЭС. Жителей города просят заранее планировать маршруты передвижения по городу.



