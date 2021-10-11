Экономика

Банк «Открытие»: хрупкий баланс нефтяного рынка на повышенных ценах

Экономика 11.10.2021 14:57
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11.10.2021 14:57


Комментирует Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».
Решение министерского комитета ОПЕК+ от 4 октября не увеличивать добычу нефти в октябре-ноябре сверх ранее запланированного повышения привело цены на нефть марки Брент в зону 81-83 доллара за баррель, как и ожидалась при таком варианте развития событий. В целом решение не увеличивать добычу удивило рынок. ОПЕК+ показал с одной стороны приверженность более долгосрочным трендам, а с другой стороны, появляющиеся данные о невозможности существенно нарастить добычу в короткие сроки, вероятно, не такие и беспочвенные. Вышедшие в среду 6 октября данные о неожиданном росте запасов нефти в США на 2,3 миллиона баррелей не дали нефтяным ценам закрепиться выше 83 доллара за баррель.
Продолжение газового кризиса в Европе и Азии поддерживает цены на газ и уголь на высоких уровнях. Европейский газ хотя и скорректировался после астрономических значений, достигнутых 6 октября, до уровня конца сентября, все еще находится на уровне в 2 раза выше цен июля-августа. Обсуждаемый потенциальный переход на нефтяную генерацию из-за высоких газовых и угольных цен сейчас маловероятен в больших объёмах. Переход с одного вида топлива на другое обычно происходит, если положительный ценовой дифференциал прогнозируется на длительное время. К тому же, к примеру, в Европе хотя и имеются генерирующие мощности, работающие на мазуте, но они могут выступать только резервным источником энергии, а не основным.
Опубликованный в пятницу отчет о рынке труда США за сентябрь разочаровал рынок слабыми данными: количество новых рабочих мест с сезонной корректировкой составило лишь 194 тыс. против ожиданий роста согласно консенсусу Bloomberg в 500 тыс. Хотя и пересмотрели в сторону повышения количество новых рабочих мест с 235 тыс. до 366 тыс. в августе. Высокий уровень заболеваемости также продолжает способствовать более слабому найму, особенно в секторах ресторанного и гостиничного бизнеса. Для рынка нефти это может также оказать краткосрочную поддержку ценам, поскольку повышаются шансы более медленного ужесточения денежно-кредитной политики США.
В России производство нефти и газового конденсата продолжается. По данным Рейтерс со ссылкой на ЦДУ ТЭК, в сентябре добыча выросла на 2,8% или 0,29 млн барр. в сутки м/м до 10,72 млн барр. в сутки.
На этой неделе волатильность цен на нефть сохранится, будет уделяться внимание выходящей статистике крупнейших экономических центров, а также риторике ФРС относительно ее оценки сентябрьских данных о рынке труда. В базовом сценарии цена на нефть Брент будет находиться в диапазоне 80-83 долларов за баррель.  

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