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Билайн назвал самые посещаемые волгоградцами регионы

Телеком 08.10.2021 13:27
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08.10.2021 13:27


Исследовательский сервис Билайн.Аналитика проанализировал, какие туристические направления были наиболее популярны у россиян в августе-сентябре.
Самым популярным регионом среди жителей Волгоградской области, предпочитающих путешествовать по России, в августе-сентябре стала Москва.  На втором месте Краснодарский край, на третьей строчке – Ростов-на-Дону. На четвертом месте – Камчатка, и замыкает топ-5 Махачкала. 
Самым популярным местом для приезжающих в Волгоград, пожалуй, остается Мамаев курган. Билайн в сентябре на 30% ускорил мобильный интернет в районе мемориального комплекса (в целом по Волгоградской области мобильный интернет у оператора стал на 73% быстрее по сравнению с летом прошлого года).
Посетители мемориала могут в режиме онлайн делиться своими впечатлениями, выкладывать видео или пользоваться мобильным приложением «Мамаев курган», которое было разработано Билайн совместно с музеем. В приложении доступен аудиогид, благодаря QR-кодам можно получить дополнительную информацию о памятниках на экране смартфона.
Самым популярным регионом для поездок среди всех россиян, по данным Билайн, оказалась Камчатка. Туда отправились почти 20% из тех, кто решил покинуть домашний регион. Ее предпочли остальным регионам жители Краснодара, Ставрополя, Уфы, Казани, и многих других городов России. Мужчин среди них оказалось почти в два раза больше, чем женщин, а самый распространенный возраст путешественников – 25-45 лет (таких почти 40%). Молодежь в возрасте до 25 лет ездила по России в августе-сентябре меньше всех.
Из тех, кто в августе уехал в другой регион, домой в сентябре вернулась почти половина. Больше всего путешествуют москвичи – краснодарцы, на третьем – жители Санкт-Петербурга, четвертая строчка за Ставрополем, а на пятой позиции – Уфа.

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