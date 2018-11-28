Общество 28.11.2018 09:42
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28.11.2018 09:42
Гончаровы-Тришины представили АО «КАУСТИК» в числе десяти семей региона на II слете трудовых династий, который прошел в Волгоградском областном Совете профсоюзов.
Как сообщили ИА "ВЫсота 102" в пресс-службе предприятия, среди награжденных в этот день в облсовпрофе самой многочисленной была делегация волгоградского «КАУСТИКа». Поддержать Гончаровых-Тришиных приехали их коллеги по железнодорожному цеху завода, где и начинали свой трудовой путь представители этой именитой династии. К этому событию на предприятии готовились: необходимый для презентации видеоролик подготовил профактив «КАУСТИКа» совместно с заводской газетой «Химик».
Семья Гончаровых-Тришиных – одна из восьмидесяти трудовых династий, которые трудятся на промплощадке «КАУСТИКа» с момента его основания. История этой династии примечательна не только более чем двухвековым стажем, но и тем, что встретили и познакомились со своими избранницами главы семейств Тришиных также в заводских стенах. Здесь же продолжают работать и представители уже молодого поколения Гончаровых-Тришиных – Алексей и Александр. Оба выбрали рабочую специальность электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, повышают свое профмастерство, участвуя в заводских конкурсах. Старший Алексей Тришин уже отмечен в конкурсе «Лучший по профессии». Каждый из этой дружной заводской династии имеет многочисленные награды, их портреты на аллее трудовой славы «КАУСТИКа».
Благодарственное письмо за верность трудовым традициям от депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Нины Алексеевны Черняевой, диплом от «Волгоградского областного Совета профессиональных союзов» и подарки об этом памятном дне, где чествовали лучшие трудовые династии региона, пополнили семейный архив Гончаровых-Тришиных.
Славный трудовой путь своей семьи хочет продолжить и младший внук основателя этой замечательной династии «КАУСТИКа» Николая Ивановича Гончарова – первоклассник Игнат, который мечтает стать машинистом локомотива.
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