Общество 14.10.2018 11:12
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14.10.2018 11:12
Священнослужитель из Астраханской области Василий Савоник стал победителем чемпионата Волгоградской области «Грибной охотник» в личном первенстве. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Василию удалось собрать более 21 килограмма грибов! Из-за засушливой погоды леса и перелески этого уникального природного уголка оказались небогатыми на грибы. Однако Василию Савонику удалось найти полянки, где в изобилии росли подосиновики и подберезовики. Победителю чемпионата пришлось несколько раз возвращаться на удачливое место, чтобы собрать весь урожай – в итоге вышло несколько ведер. Причем Василий Савоник отправился со старта соревнований с молитвами, которые, как выяснилось, ему помогли.
А вот в командном первенстве первое место заняла команда «Френды» . Выпускающий редактор ИА «Высота 102» Наталья Денисова, дизайнер Маргарита Стефанцова и сотрудник комитета финансов Волгоградской области Лариса Фролова не оставили шансов для конкурентов и победили с общим «уловом» в 15 килограммов грибов.
Областной чемпионат «Грибной охотник» проходит в Волгоградской области уже восьмой раз и каждый год собирает десятки человек, объединенных общим хобби –«тихой охотой». За сотни километров любители «грибалки» приезжают в природный парк «Цимлянские пески» Чернышковского района, чтобы проверить свои силы, посоревноваться в удачливости, наполнить лукошки дарами осеннего леса и самое главное – получить заряд хорошего настроения и насладиться общением с единомышленниками и теми, кто ценит и любит природу.
Мероприятие, организованное комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и сотрудниками природного парка «Цимлянские пески», пользуется такой популярностью, что некоторые участники приезжают сюда даже из других регионов России.
А некоторые признались, что целый год ждут возможности в нем поучаствовать. И не важно, что не всем удалось победить – в качестве утешительного приза для всех участников организаторы по традиции приготовили ароматную уху, шулюм и горячий чай.
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