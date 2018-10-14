Общество

Астраханец-рекордсмен по сбору грибов в Волгоградской области вымолил свою победу

Общество 14.10.2018 11:12
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14.10.2018 11:12


Священнослужитель из Астраханской области Василий Савоник стал победителем чемпионата Волгоградской области «Грибной охотник» в личном первенстве. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», Василию удалось собрать более 21 килограмма грибов! Из-за засушливой погоды леса и перелески этого уникального природного уголка оказались небогатыми на грибы. Однако Василию Савонику удалось найти полянки, где в изобилии росли подосиновики и подберезовики. Победителю чемпионата пришлось несколько раз возвращаться на удачливое место,  чтобы собрать весь урожай – в итоге вышло несколько ведер. Причем Василий Савоник отправился со старта соревнований с молитвами, которые, как выяснилось, ему помогли.


А вот в командном первенстве первое место заняла команда «Френды» . Выпускающий   редактор  ИА «Высота 102» Наталья  Денисова, дизайнер  Маргарита Стефанцова  и сотрудник  комитета финансов Волгоградской области Лариса Фролова не оставили шансов для конкурентов и победили с общим «уловом» в 15 килограммов грибов. 


Областной чемпионат «Грибной охотник» проходит в Волгоградской области уже восьмой  раз и каждый год собирает десятки человек, объединенных общим хобби –«тихой охотой». За сотни километров любители «грибалки» приезжают в природный парк «Цимлянские пески» Чернышковского района, чтобы проверить свои силы, посоревноваться в удачливости, наполнить лукошки дарами осеннего леса и самое главное – получить заряд хорошего настроения и насладиться общением с единомышленниками и теми, кто ценит и любит природу. 


Мероприятие, организованное комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области и сотрудниками природного парка «Цимлянские пески», пользуется такой популярностью, что некоторые участники приезжают сюда даже из других регионов России. 


А некоторые признались, что целый год ждут возможности в нем поучаствовать. И не важно, что не всем удалось победить – в качестве утешительного приза для всех участников организаторы по традиции приготовили ароматную уху, шулюм и горячий чай. 


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