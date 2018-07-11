Культура

Уникальное здание в Волгоградской области не признали объектом культурного наследия

Культура 11.07.2018 11:24
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11.07.2018 11:24



Председатель Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Валерий Котельников отправил обращение руководителю Центрального Совета Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Артему Демидову. Речь идет о ситуации, сложившейся с объектом культурного наследия регионального значения в городе Урюпинске. 
Здание, которое было построено в 1841 году, известно тем, что здесь проходил съезд революционного казачества и крестьянства Хопёрского округа и находилась типография газеты «Донская правда». Однако, согласно приказа комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, предмету охраны здания с более поздними достройками почему-то было определено лишь «историческое место». То есть, как утверждает Котельников, само здание предметом охраны не является. «Так получается, что оно в скором времени будет снесено?», - говорит он. 
«Насколько соответствует законодательству Российской Федерации утверждение именно такого предмета охраны для объекта культурного наследия, имеющего не только историческую, но и несомненную архитектурную и градостроительную ценность», - задается вопросом в своем обращении Валерий Котельников. По его словам, этот пример является лишь пробным шаром для дальнейшего широкого применения комитетом государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области своих возможностей по сокращению реально существующих памятников истории и культуры региона. 
 

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